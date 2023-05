TOM KRUZ ODLEPIO ZA ŠAKIROM? Zavodi je i šalje joj cveće! JEDNA STVAR kod nje mu se posebno sviđa, a evo šta ona misli o njemu

Tomu Kruzu se jako sviđa Šakira. To je bar za Page Six potvrdio izvor blizak glumcu. Šakira (46) i Kruz (60) izazvali su ogromnu pažnju svojim celodnevnim druženjem u Majamiju, na trci Formule 1 prošlog vikenda. Preciznije, izvor je rekao kako je on "romantično zainteresovan" za Šakiru, nakon što su zvezde viđene zajedno u Majamiju prošlog vikenda, na trci za Veliku nagradu Majamija, te da među njima definitivno postoji hemija. Par se nije razdvajao dok su obilazili bolide pre početka trke, a kasnije su razgovor nastavili u VIP loži.

Kolumbijka koja trenutno živi na Floridi, rastala se prošlog leta od bivše fudbalske zvezde Đerara Pikea (36), s kojim ima sinove Sašu i Milana. Glavni razlog bila je njegova preljuba i veza s Klarom Čijom Marti (24). Razlaz je bio jako ružan i nisu se suzdržavali dok su svašta govorili jedno o drugom u medijima. U priču su bile upletene i njihove porodice, roditelji, bilo je fizičkih obračuna, muzičke osvete, veštičarenja i klasičnog vređanja i prepucavanja preko medija i društvenih mreža... Na kraju se Šakira s decom, za koju joj je Pike prepustio potpuno starateljstvo, iz Španije preselila u SAD, na Floridu, gde ima vilu. Pevačica se i bacila na posao, snimanje novih hitova i koncerte. U Španiji mora još da razreši problem s navodnim dugom od 14,5 miliina evra, za koji je terete tamošnje poreske vlasti.

- Definitivno joj treba neko ko će joj pomoći da ublaži neprijatne udarce, a to bi mogao biti Tom - rekao je izvor za Page Six, koji tvrdi i da Šakira misli kako je jedan od najmoćnijih ljudi u Holivudu "zgodan i jako talentovan".

foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

- Osim toga, ona je niža od njega - dodao je šaleći se na račun glumca koji je (zvanično) visok 170 centimetara, dok Šakira doseže do 157.

Page Six tvrdi kako joj je glumac poslao cveće nakon vikenda uz Formulu 1. Šakira je, veče pre prijatnog druženja sa zvezdom "Top Guna", dobila Bilbordovu nagradu za "Latinoamerikanku godine", koju su ove godine pokrenuli. Kruz je, pak, tokom vikenda dobio MTV nagradu za ulogu Mavericka u filmu Top Gun 2, kao najbolji glumac.

foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Vest o potencijalnoj romansi uzbudila je korisnike društvenih mreža. Mnogi im u komentarima žele sreću, a ima i onih koji se šale na njihov račun, te spominju veštice i sajentologiju.

foto: Printscreen YouTube

Naime, tokom najžešćeg rata s Pikeom, Šakira je na balkon svog doma u Barseloni postavila lutku veštice i usmerila je prema kući bivše svekrve. Vešticu postavljenu na štap od metle prva je primetila Montserat Bernabeu, Pikeova majka. Španski mediji preneli su kako je svekrva tražila Šakirino osoblje da okrene vešticu na drugu stranu kako ne bi gledala u njihovu kuću. Tvrdili su da je priča trajala nedeljama, te da je svekrva bila zabrinuta da je u pitanju moćan veštičji ritual. Kruz je, pak, najslavniji član kontroverzne Sajentološke crkve, koja ima neke mnogima bizarne obrede i prakse, zbog čega je, smatraju mnogi, oduvek imao problema u brakovima i vezama.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:44 ŠAKIRA POSTAVILA VEŠTICU NA TERASI