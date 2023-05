EVO KO JE NAJUSPEŠNIJI IZVOĐAČ U ISTORIJI EVROVIZIJE: Njegove pesme su TRI PUTA bile najbolje na ovom prestižnom takmičenju!

Irski pevač Džoni Logan (69), čije je pravo ime Šon Patrik Majkl Šerard, jedini se može pohvaliti sa tri pobede na Pesmi Evrovizije.

Prvi put se pojavio na ovom prestižnom takmičenju 1980. godine i pobedio sa pesmom „What’s Another Year?“. Sledeći put je nastupio posle sedam godina, kada je njegov hit ponovo dobio najviše glasova - bila je to pesma "Hold me now", koja je brzo postala svetski hit, a i danas se nalazi na mnogim romantičnim plejlistama iz tog doba.

U jednom od intervjua koje je dao irskoj nacionalnoj televiziji, Logan je otkrio da je tada bio pod velikim stresom i da je plakao posle pobede:

- Shvatio sam da je pobeda nešto što sam želeo, ali nije sve što je moglo da bude. Pobeda je ispunila rupu koju osećam u sebi, ali ako celo tvoje biće živi muziku, ona se nikada ne može popuniti, samo privremeno dok ne zatraži da bude ponovo ispunjena muzikom.

I treći put je pobedio na Pesmi Evrovizije 1992. godine - napisao je muziku i tekst za pesmu „Why me?“, koju je otpevala muzičarka Linda Martin. Logan i danas nastupa i ima uspešnu muzičku karijeru.

