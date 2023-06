HARIJEVA MAJKA JE DAVNO MRTVA! Fanovi BESNI zbog novog nastavka kultne serije: Jako loš scenario i JADNA sezona, kritike pljušte

Onim romantičarima koji svet posmatraju širom otvorenih očiju koji su se usudili da se nadaju da će druga sezona popraviti sve stvari koje nisu bile baš OK sa prvom sezonom "And Just Like That…", nastavka serije "Seks i grad" - ostaće razočarani. Kako mnogi tvrde, druga sezona ima brojne nedostatke i uopšte se ne dotiču zamerki publike.

Naime, druga epizoda pod nazivom "The Real Deal" fokusirana je na majku Šarlotinog muža Harija Goldenbleta koja je umrla pre deset godina.

Međutim, fanovi su vrlo brzo otkrili grešku koja se potkrala u toj epizodi, pozivajući se na finale pete sezone "Seks i grada" u kojoj je Harijeva majka zapravo umrla davno pre nego što je i on uopšte i upoznao Šarlot.

Ovaj momenat je fanovima ostao urezan u sećanju po tome što Hari, kao Jevrejin, nije mogao da bude sa Šarlot jer je dao obećanje svojoj majci da će oženiti Jevrejku. Da podsetimo, ovo je i inspirisalo poznatu Njujorčanku da se preobrati u judaizam, a njihova priča je na kraju bila glavna tema u šestoj i finalnoj sezoni koja je emitovana 2004.

Tako da, nemoguće je da je Harijeva majka bila mrtva samo deset godina.

"Mnogo me nervira to što nisu ostali dosledni", napisao je jedan besan fan ove hit serije.

Mnogi su počeli da prozivaju i ljude koji su pisali scenario za ovu sezonu kritikujući ih da im treba "udariti šamar" zbog neverovatne lenjosti, među kojima i izvršnog producenta Majkla Patrika Kinga što je uopšte dozvolio da mu tako nešto promakne.

"Zar se on ne seća da je Harijeva majka bila već mrtva kada su se Šarlot i on upoznali"?, napisao je jedan iznervirani fan.

Čak ni Sara Džesiika Parker koja igra čuvenu Keri Bredšo, nije bila pošteđena oštrih kritika na račun nedostataka koje ima nova sezona.

"Sramotno. Kako ona koja je jedna od glavnih producenata nije uočila tako veliku grešku"?, bili su samo neki od komentara razočaranih obožavalaca kultne serije.

Da podsetimo, premijera druge sezone "I tek tako..." emitovana je 22. juna.

(Kurir.rs/Dejli Mejl)

