ŽIVELI U MALOM STANU, A SADA... Zavirite u dom Nikole Đurička u Americi: Odselio se s porodicom iz Srbije, a ovako im izgleda kuća

Naš proslavljeni glumac Nikola Đuričko se pre nekoliko godina sa suprugom i dvoje dece preselio u Ameriku, tačnije u Los Anđeles.

Đuričko se u Srbiji proslavio radom u brojnim filmskim, televizijskim i pozorišnim projektima, a u dogovoru sa suprugom Ljiljanom on se preselio čak na drugi kontinent.

Glumac je napravio karijeru i tamo, a jedan od najzapaženijih projekata u kojima je igrao jeste serija “Stranger Things, jedna od najpopularnijih na Netflix platformi.

Na društvenim relativno često objavljuje fotografije iz svakodnevnog života, a samo nekoliko puta je pokazao svoj dom u Americi. Poslednji put je to bilo za njegov rođendan, gde je u dnevnoj sobi porodične kuće duvao svećice.

Dom Nikole Đurička u Americi bio je u početku mali stan, sad je to raskošna kuća na dva sprata sa modernim skupocenim nameštajem.

Glumac je svojevremeno za magazin "Gloria" ispričao kako gleda na odlazak iz Srbije i šta radi u Los Anđelesu.

- Moja cela porodica se preselila, to je velika i uzbudljiva avantura za sve nas. Nisam ja otišao iz Srbije, to zvuči fatalno, a stvari zaista nisu takve. Ja ću uvek raditi i stvarati i u Srbiji, ali Amerika je ogromno tržište i planiram baš u Los Anđelesu da se usavršavam. Ovo je grad koji godišnje ima 300 sunčanih dana i najveće TV i filmske studije, a ja sam glumac", rekao je on tada.

Svakodnevnica u Americi za porodicu Đuričko izgleda ovako.

"Mi doručkujemo zajedno, a onda Ljilja odvede Đorđa u školu koja je baš blizu, dok ja vozim Nađu u njenu školu. U kolima slušam diskove za učenje španskog jezika. Onda obavljamo dnevne obaveze, spremamo se za test iz vožnje, istražujemo grad, bakćemo se sa birokratijom, čitamo scenarije, družimo se sa prijateljima... Obično, kao i svi", rekao je on.

