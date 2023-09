SA SAMO 14 GODINA SRELA KRALJA ROKENROLA, UŠLA U BRAK SA NJIM NEVINA: "Bilo je strašno, izvadio bi pištolj i pucao u televizor"

Veče na 80. Filmskom festivalu u Veneciji rezervisano je za premijeru filma "Priscilla" ("Prisila" ) rediteljke Sofije Kopole.

Ostvarenje je posvećeno životu Prisile Prisli sa kojom se ova filmska autorka pojavila na promociji.

Obe su jako elegantne večeras, a glumica i poslovna žena koja je sa slavnim pevačem Elvisom Prislijem bila u braku od 1967. do 1973. glavna je zvezda u Mostri.

Prisila Prisli i Sofija Kopola pozirale su zajedno na 80. Filmskom festivalu u Veneciji. Bivša supruga Elvisa Prislija hvalila je ostvarenje čuvene rediteljke, a njen život je više nego inspirativan pa i kontroverzan.

Prisila je početkom ove godine doživelal tragediju kada je preminula Lisa Mari Prisli, ćerka nje i Elvisa Prislija, o kojem je rekla sledeće: "On je imao ogroman uticaj na moj život, u svakom smislu, Bio je moj mentor, bio je neko ko je imao beskrajno poverenje u mene. Bio je meni sve. U knjizi "Elvis i ja" sam ga čak nazvala svojim Bogom, jer sam živela i disala zbog njega", rekla je ona pre šest godina.

Prisila Prisli upoznala je Elvisa kada je imala samo 14 godina, on je bio muškarac sa kojim je izgubila nevinost, nakon venčanja: "Nešto u njegovom vaspitanju govorilo mu je da pravu devojku treba čuvati za brak. Ja sam bila ta devojka, napravio je od mene ženu kakvu je želeo. Nosila sam odeću, šminku i frizure po njegovom izboru. Nije mi prijalo što sam ga delila sa toliko obožavateljki, tek kasno uveče u njegovoj spavaćoj sobi bila bih konačno srećna. Ljubili bismo se satima i pričali".

Prvi susret se dogodio u septembru 1959. godine na jednoj zabavi u Zapadnoj Nemačkoj gde je Prislin otac radio kao oficir američkih vazduhoplovnih snaga. Kralj popa je 1958. bio regrutovan u američku vojsku, a živeo je u iznajmljenoj kući u Bad Nauhajmu u blizini američke baze.

"Primetila sam da je Elvis pokušavao da privuče moju pažnju. Primetila sam da što sam manje reagovala na njegove pokušaje, to je on više pevao samo za mene. Nisam mogla da poverujem da jedan Elvis Prisli pokušava da impresionira mene", dodala je ona.

Roditelji Prisile Prisli nisu bili oduševljeni činjenicom da 10 godina stariji pevač želi da se viđa s njihovom maloletnom ćerkom kojoj je na njihovom trećem sastanku rekao da je nikada ne bi povredio i da će je tretirati kao sestru. "Gospodine, ona mi je draga. Mnogo je zrelija nego njeni vršnjaci i uživam u njenom durštvu. Nije mi lako, izostanak od kuće i sve ostalo. Pomalo sam usamljen. Pretpostavljam da mogu da kažem da mi treba neko da razgovaram. Ne treba da brinete za nju, ja ću se dobro brinuti o njoj", rekao je Elvis njenom ocu.

Čuveni pevač vratio se zatim u Ameriku a onda imao romansu sa Nensi Sinatrom, kasnije je kontaktirao Prisilu sa kojom se povremeno čuo sve dok nisu odlučili da se ona preseli u Memfis, tamo nastavi školovanje i da živi kod njegovog očuha i majke.

Verili su se 1966. a venčali su se prvog maja 1967. u Las Vegasu. Devet meseci kasnije dobili su ćerku. Elvis je stalno varao Priilu, kruže priče da je imao fetiš da spava sa nevinim devojkama. "Kada smo se preselili u Grejslend, on je već imao svoj "uzak krug prijatelja". Naravno da su me prihvatili, ali nikad nisam shvatala šta to zaista znači. Nikada nismo izlazili. Nije voleo da jede u restoranima jer bi ga ljudi konstantno slikali i nije želeo da osvane u novinama sa viljuškom u ustima. Bukvalno smo živeli izolovani od sveta".

Prisila je otkrila da je on nikada tokom braka nije video bez šminke niti kako se doteruje.

"Ima stvari koje treba držati za sebe. On nikad nije želeo da me gleda dok se oblačim. Želeo je samo da vidi razultat oblačenja".

Ona je bila i svedok njegovih velikih problema: "Postajalo je sve strašnije kako je vreme odmicalo. Neprestano se bunio, niko nije smeo da mu kaže ne. Ako bi na TV-u video nekoga ko mu se ne dopada izvadio bi pištolj i pucao u televizor. Onda bi poslao svog očha po drugi televizor".

