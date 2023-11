PRINC VILIJAM UŽIVAO U DRUŠTVU OVIH ATRAKTIVNIH PLAVUŠA: Nije skidao OSMEH SA LICA, a ovo je bio povod njihovog DRUŽENJA (FOTO)

Princ Vilijam trenutno se nalazi u Singapuru gde je uručio nagrade "The Earthshoot Prize" a sve kako bi unapredio projekte širom sveta za bolji život na planeti.

Reč je o ekološkoj nagradi princa Vilijama koju dobijaju petoro pojedinaca za njihov doprinos zaštiti okoline.

Budući je engleski princ uživao u društvu poznatih, poput Kejt Blanšet, Roberta Irvina, inače sina australijskog stručnjaka za zaštitu divljih životinja, Stiva Irvina i mnogih drugih.

foto: MOHD RASFAN / AFP / Profimedia

Voditeljka ceremonije bila je poznata glumica Hana Vadingham, zvezda serije 'Ted Lasso' u čijem je društvu princ Vilijam uživao ne skidajući osmeh s lica.

Atraktivna plavuša, inače voditeljka ovogodišnje Evrovizije održane u Liverpulu, izgledala je prelepo u raskošnoj crnoj haljini sa smaragdnim pojasom koja joj je odlično pristajala.

Iako je krunisanje kralja Čarlsa III i kraljice Kamile održano u maju ove godine, to ne znači da se već ne razmišlja o trenutku u kojem će krunu i titulu preuzeti njegov stariji sin i naslednik, princ Vilijam.

foto: Avalon / Avalon / Profimedia

Upravo je to bila tema novog podkasta 'A Right Royal', u kojem se novinarka koja prati kraljevsku porodicu, Roja Nika, fokusirala upravo na budućnost i na podatak o tome koje će ime odabrati princ od Velsa kada dođe trenutak da sedne na presto i postane kralj.

Urednica Sunday Timesa, ujedno jedina novinarka koja je imala priliku za intervju s Vilijamom otkako je postao princ od Velsa, otkrila je da on namerava da ostavi svoje ime.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

'Biće sigurno Vilijam, kralj Vilijam V', rekla je voditeljima podkasta u najnovijoj epizodi i dodala: 'Kada je lansirao nagradu Eartshot, bio je vojvoda od Kembridža, ali se nazivao princ Vilijam. To je zato što on želi da ga znaju kao princa Vilijama, jer ga tako i Amerikanci znaju i vole više od mnogih drugih javnih osoba, a to su pokazale i nedavne javne ankete.'

foto: PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Uz to, otkrila je svoje mišljenje o tome kakva će biti vladavina budućeg kralja Vilijama: 'Biće vrlo radikalan monarh i zbog njega će monarhija u kratkom roku izgledati drugačije. On će puno toga promeniti.'

Dodala je i kako je sigurno to da će kraljevska događanja izgledati uveliko drugačije od ovih sada, baš kao i njegovo krunisanje, koje neće biti nimalo nalik Čarlsovom.

(Kurir.rs/Story.hr)