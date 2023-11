ADEL SE UDALA: Slavna pevačica čuvala TAJNU, a sada je konačno potvrdila da ima NOVOG MUŽA! Planira ponovo da zatrudni!

Adel je navodno potvrdila svoj brak sa sportskim agentom Ričem Polom. Spekulisalo se da je par u tajnosti stao na ludi kamen još prošle godine, a Adel je podgrejala ove glasine kada je nedavno Riča nazvala svojim "mužem". Pevačica je tokom humorističnog šoua svog najboljeg prijatelja Alana Kara u Los Anđelesu obelodanila da se udala.

Dva anonimna izvora koji su bili prisutni na licu mesta potvrdili su ovu vest za Instagram nalog "Deuxmoi" koji se bavi tračevima o slavnim osobama.

foto: Profimedia

"Večeras sam bio na šou Alana Kara u Los Anđelesu i Adel je bila u publici. On je pitao publiku da li se neko udao ili oženio nedavno, a ona je vikala "Jesam"", kaže ovaj izvor.

"Kada su pitali da li se neko nedavno venčao, ona je viknula "Ja sam". Bila je super slatka, ali je iznenada nestala sa šoua pre kraja", rekao je drugi izvor.

Inače, Rič se prošlog meseca osvrnuo na glasine o braku tokom gostovanja u emisiji "CBS Mornings". Novinarka ga je upitala da li treba da Adel oslovljava kao gospođu Pol, na šta je on stidljivo odgovorio: "Možeš da je zoveš kako god želiš", potom dodavši da on nije tip osobe koja sa medijima raspreda o svom ličnom životu.

foto: Doug Peters / Alamy / Alamy / Profimedia

- Ja sam na dobrom mestu, mi smo na dobrom mestu. Srećni smo. Ona je sjajna. Bila je sjajna za mene, bili smo sjajni jedno za drugo - rekao je u emisiji.

Podsetimo, Rič i Adel su se javnosti prvi put predstavili kao par u julu 2021. na jednoj NBA utakmici, a pop diva je u više navrata istakla da je on prvi muškarac u njenom životu sa kojim sve ide lako.

- On je urnebesan. On je toliko zabavan, duhovit je, da. I veoma pametan. On je veoma, veoma pametan, znate. Prilično je neverovatno gledati ga kako radi ono što radi - rekla je jednom prilikom.

Proslavljena 35-godišnjakinja već ima 10-godišnjeg sina Anđela iz braka sa Simonom Koneckim, ali je nedavno rekla da bi volela da ponovo zatrudni.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

04:05 NEVEROVATNO! Zorana Pavić za četiri meseca smršala 20 kilograma, evo i kako (KURIR TV)