SLAVNI REDITELJ ŽELI DA SNIMI DOKUMENTARAC O ROBINU VILIJAMSU: Koristio bi se materijal iz HIT KOMEDIJE koja je glumca proslavila

Reditelj Kris Kolumbus objavio je kako želi da napravi dokumentarni film o neprežaljenom glumcu Robinu Vilijamsu, a u te svrhe bi koristio materijal sa snimanja filma "Mrs Doubtfire". Naime, u skladištima je gotovo 1000 kutija snimaka koji pokazuju Vilijamsov talenat za improvizaciju, a snimljene su dok su radili na hit-komediji iz 1993. godine.

U njoj Vilijams, koji je preminuo 2014. godine, glumi razvedenog glumca koji se maskira u stariju domaćicu da bi se mogao zaposliti u kući svoje bivše supruge. Suprugu koja je dobila puno starateljstvo nad decom i ima novog muškarca u svom životu, glumi Seli Filds. Danijel, Vilijamsov lik, postavši ekscentrična i smešna domaćica, želi da provede što više vremena sa ćerkama i sinom. Vilijams je za tu ulogu dobio niz nagrada - između ostalog Zlatni globus te nagrade MTV-ja i Kid‘s Choice.

foto: Rojters

U intervjuu za Business Insider, povodom 30. godišnjice filma, reditelj Kolumbus pričao je o snimcima koji su ostali u arhivama i mogućnosti da se od njih napravi dokumentarac.

- Razgovaramo o tome i pokušavamo da tu ideju ostvarimo - rekao je 65-godišnji reditelj. - Imamo 972 kutije snimaka, ugrubo rečeno. Neke su korišćene u filmu, ima ponavljanja, snimaka iza scene. Sve to skuplja prašinu u skladištu. Voleli bismo da angažujemo nekog urednika da prođe kroz sve to.

Objasnio je kako bi u dokumentarnom filmu želeo " da prikaže Robinov kreativni proces".

foto: Sunset Box / Allpix Press / Profimedia

- Bilo je nečeg posebnog i čarobnog u načinu na koji je radio i mislim da bi bilo zabavno pozabaviti se time. Mislim, imamo toliko materijala filma u tom skladištu i zaista bi bila šteta ne iskoristiti to - kazao je Kolumbus. On smatra da bi, zahvaljujući Vilijamsovom veličanstvenom talentu za improvizaciju dobili jednu sasvim drugačiju, novu sliku od one koju su dobili snimajući po scenariju na filmskom setu.

- Došli smo do toga da sam morao ceo film da snimam sa četiri kamere da bih ga mogao pratiti - rekao je reditelj. - Niko od nas nije znao šta će Robin reći kada krene snimanje. Zato sam želeo da imam kamere i na drugim glumcima da zabeležimo i njihove reakcije. Ni Seli Fild, ni Pirsu Brosnanu nije bilo lako ostati u ulozi.

foto: FA Film / United Archives / Profimedia

Dodao je kako je poslednji put video Vilijamsa 2014. godine, kada su razgovarali o scenariju za nastavak filma, Mrs Doubtfire 2.

- Otišao sam kod njega. Seli smo i pričali o scenariju koji je bio jako dobar - prisetio se i dodao - Robinov jedini komentar je bio "Šefe, hoću li i ovaj put morati toliko vremena provesti maskiran?". Bila je to fizički jako zahtevna uloga. Mislim da je njemu to bilo poput svakodnevnog trčanja maratona kada je nosio masku. A bio je i stariji. Razgovarali smo i mislim da se nadao da ćemo promeniti scenario i skratiti scene u kojima je on gospođa Doubtfire - prisetio se Kolumbus. - No onda je Robin preminuo tako da nastavka filma neće biti.

foto: Profimedia

Jedan od najvećih komičara svih vremena oduzeo je sebi život 11. avgusta 2014. godine. Imao je 63 godine. Malo pre smrti dijagnostikovana mu je Parkinsonova bolest, a dugo je patio od napada panike i depresije. Na autopsiji su utvrđene neurodegenerativne promene na mozgu koje su ukazivale na jedan oblik demencije, tzv. demenciju Levijevih tela kojom se mogu objasniti i brojni mentalni, ali i fizički problemi koji su glumca mučili poslednjih godina života.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)