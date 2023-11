ŽESTOKA SVAĐA FITNES BLIZNAKINJA U LAJV UKLJUČENJU: Zbog ovoga KIDIŠU jedna na drugu i nije ih briga što ih drugi gledaju (VIDEO)

Fitnes bliznakinje Julija i Natalija Đukić nedavno su navukle su gnev javnosti kada su objavile snimak na kom su pokazale da su psa kog su nedavno udomile odvele u azil.

One su veoma aktivne na drutvenim mrežama, a sada su se, tokom lajva koje su držale na Instagramu, žestoko posvađale, a snimak je isplivao na mrežama.

Fitnes bliznakinje su pevale, a sa njima je bio i drugar koji je svirao gitaru. One su se pripremale za nastup, a u jednom trenutku su se posvađale, a drugar je pokušao da ih smiri, ali bezuspešno. U jednom trenutku, Natalija se iznervirala i napala Juliju zbog neozbiljnog ponašanja tokom probe koje su imale.

- Ako ne vidiš, sedi na patos, pa gledaj. Ja slobodno pričam. Potrudi se malo, brljaš svaku pesmu. Kako ćeš sutra u restoranu? - rekla je Natalija.

- Super sam - pravdala se Julija.

- Krenemo lepo da pevamo, a ona se smeje. Nije profesionalno - nastavljala je Natalija.

-Ajde, ajde - pokušavao je da smiri situaciju drug.

- Meni je žao što si ovako neraspoložena - rekla je Julija.

- Nisam neraspoložena - odbrusila je Natalija.

- Ajmo dalje - rekao je drug, nakon čega su nastavile sa probom.

Natalija i Julija su videle ovaj snimak, a odmah su ostavile i komentar.

- Vau, kako strašno! Posvađale se dve sestre... Da li je to moguće? To se ne dešava nikada nikome, da li je moguće da su se bliznakinje posvađale? - napisale su one vidno ironično.

