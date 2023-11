SKANDALOZNI POTEZ SVETSKOG MUZIČARA! Poznati reper u novom spotu slavio "veliku Albaniju" pa spomenuo i Prištinu (VIDEO)

Kanadski reper Drejk, koji je godinama unazad jedan od najpopularnijih svetskih izvođača, u svom novom spotu „Polar opposites " odao je počast danu državnosti Albanije“, piše američki portal „Rolling stone“.

„Albanski dan nezavisnosti je možda bio juče ali Drejk ne misli da je kasno da se pridruži slavlju“ ovako je čuveni Rolling Stone juče pisao. U spotu koji je objavljen pre nešto više od 14 sati, Drejk i grupa momaka, sede oko stola za bilijar i svi nose iste crvene jakne, sa simbolom dvoglavog crnog orla, kao na albanskoj zastavi, prenosi Kossev.

U tekstu pesme se čak pominje i Priština: „Trebalo bi da pustiš da tvoja sestra bude glas razuma… Ili pogrešno tumačim tvoje poruke i dela, ili samo ne znam kako se rade stvari u Prištini, znam samo da tenzija raste“.

Na društvenim mrežama sa najavom spota i pesme, već je vidljivo mnoštvo komentara albanskih korisnika, sa rečima hvale i zahvalnosti za odavanje počasti Danu Albanske zastave od strane ovog repera.

Kanadski reper, Obri Drejk Grejem, godinama unazad jedan je od napopularnijih mlađih izvođača repa i hip-hopa na svetskoj muzičkoj sceni. Svi njegovi dosadašnji albumi bili su na vrhovima svetskih top listi. Pesma „Polar opposites“ u kojoj Drejk nosi na jakni simbol albanske zastave, deo je deluks izdanja sa 6 novih pesama, koje će se naći na albumu „For all the Dogs“.

Upravo se na ovom albumu našla još jedna pesma, „8AM Charlotte“, koja je izazvala pažnju domaćih medija pre mesec dana. U ovoj pesmi on repuje sledeće : Where I go, you go, brother, we Yugoslavian“, što u prevodu znači „Gde idem ja, ideš ti, brate, mi smo Jugosloveni“. U ovoj pesmi spominje i Čehoslovačku pošto govori da se „oseća kao Čehoslovak“.

Drejk je rođen u Kanadi, otac mu je afro-amerikanac, a majka Kanađanka. Do sada nije bilo informacija o njegovom eventualnom albanskom poreklu.

