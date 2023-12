OCU BRITNI SPIRS AMPUTIRALI NOGU: Nalazi se u teškom stanju, a evo da li je pevačica spremna da mu oprosti GODINE ZATOČENIŠTVA

Džejmiju Spirsu, ocu slavne pevačice Britni Spirs koji je godinama imao starateljstvo nad njom amputirana je noga nakon što se nedeljama borio sa infekcijom. Kako navode strani mediji, on je imao pet neuspešnih operacija noge i lekari su odlučili da je jedino rešenje amputacija.

"Džejmi je imao veliku infekciju na nozi zbog koje je nedeljama bio u bolnici. Nakon pet neuspešnih operacija, lekari su odlučili da je jedino rešenje da mu amputiraju nogu", rekao je izvor za "TMZ" i dodao da nakon mesec dana od operacije nije u najboljem stanju.

foto: Profimedia

Navodi se i da je Britni smekšala prema ocu za kog je ranije rekla da želi da ga tuži kao i ostale članove porodice zbog starateljstva koje su godinama imali nad njom. Ona je navodno priznala da joj nedostaje tata i poručila da želi da mu pomogne novčano kao i da je spremna da se pomire - "Ne postoji ništa što bi on više voleo od toga da se pomiri s ćerkom", istako je isti izvor.

foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Britni je sve do 2021. bila pod starateljstvom oca Džejmija koji je kontrolisao celokupan njen život kao i finansije. Starateljstvo je uvedeno 2007. godine kada je Britni doživela krizu i pred medijima se ošišala na ćelavo. Nakon što ju je sud oslobodio starateljstva iznela je šok tvrdnje o svom ocu i poručila da ju je držao u zatočeništvu, da joj nije dao da se uda, kao i ni da zatrudni, a Džejmi je tvrdio da nije baš takvo čudovište kakvim ga predstavlja.

foto: Profimedia

"Bože moj, gde bi ona sada bila bez tog starateljstva? To je bilo jedno pakleno vreme, i bez njega, ne znam da li bi sada bila živa. Volim svoju ćerku svim srcem i dušom. Ova situacija među nama je užasna", poručio je on u prvom intervjuu koji je dao nakon što je Britni oslobođena starateljstva.

foto: Profimedia

On je potvrdio i tvrdnje Britninog bivšeg supruga Kevina da sudski nalog nije uništio njenu vezu sa sinovima, već joj je omogućio da ga obnovi - "Ne verujem da bi vratila decu bez starateljstva", rekao je on i dodao da su on i Britni imali i lepe periode što je njenim sinovima dalo osećaj normalnosti.

(Kurir.rs/MONDO)

