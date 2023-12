VODITELJ PRIZNAO AFERU S MALOLETNIM KOLEGOM: Sa ženom bio u braku 30 godina, pa usledio ŠOK! Evo šta je televizija otkrila o tome

ITV nije uspeo, i pored svih napora, da pronađe relevatne dokaze o vezi voditelja Filipa Skofilda i maloletnog kolege sve do njegovog priznanja u maju 2019. pokazala je spoljna istraga. Čuveno TV lice Skofild nevoljno je pristao da učestvuje u toj istrazi zbog rizika za svoje zdravlje. On je u maju dao otkaz na poemnutoj televiziji, a agencija YMU prekinula je saradnju sa njim.

Britanski voditelj Filip Skofild priznao je pre pet meseci da je bio u vezi sa mlađim kolegom, sa kojim je sarađivao na emisiji "This Morning". Najpre je negirao te glasine. Saznalo se u međuvremenu da je do poznanstva došlo kada je taj muškarac bio maloletan. ITV gde se emitovala pomenuta emisija saopštio je tada da prekida saradnju sa Skofildom.

foto: James Veysey for NTA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Voditelj Filip Skofild je ubrzo nakon sopštenja ITV-ija uputio izvinjenje porodici i kolegama koje je lagao i tome u kakvom odnosu je bio sa mladim kolegom. On je o tome lagao i novinare i kompaniju u kojoj je radio.

Skofild koji zbog ovog skandala nije vodio dodelu British Soap nagrada, imao je aferu za vreme braka sa Stefani Lov kojom se oženio 1993. godine. Momak sa kojim je bio u vezi, bio je 15-godišnjak kada su se upoznali. On ga je nekoliko godina kasnije doveo na ITV gde je radio kao asistent.

Advokati voditelja potvrdili su ove podatke pa su dodali da je veza počela kada je muškarac čiji indentitet nije otkriven, počeo da radi na ITV, odnosno kada je postao punoletan, piše Evening standard".

- Iako neprimerena, naša veza nije bila nezakonita - napisao je Skofild u saopštenju. Voditelj je poručio sledeće:

- Ovu izjavu objavljujem putem Daily Mail, već sam se izvinio ovom listu zbog dovođenja u zabludu preko svog advokata koga sam takođe doveo u zabludu, zbog priče koju su hteli da napišu o meni pre nekoliko dana.

foto: Profimedia

Prvo što želim da kažem jeste da mi je veoma žao što sam lagao njih i mnoge druge o vezi koju sam imao sa nekim ko je radio na "This Morning". Imao sam sporazumnu vezu sa mlađim kolegom koji je radio u emisiji. Suprotno nagađanjima, iako sam upoznao tog čoveka kada je bio tinejdžer, zamolili su me da mu pomognem da radi na televiziju, a tek nakon što je počeo da radi na emisiji, to je postalo više od prijateljstva. Taj odnos nije bio pametan, ali nije bio nezakonit. Sada je gotovo... Bolno je saznanje da sam lagao svoje poslodavce na ITV-u, svoje kolege i prijatelje, svoje agente, medije, a samim time i javnosti i što je najvažnije, svoju porodicu. Jako mi je, jako žao i što sam bio neveran svojoj supruzi... Dajem otkaz na ITV-u koja stupa na snagu momentalno i izražavam neizmernu zahvalnost za sve neverovatne šanse koje su mi pružili. Razmisliću o svojoj veoma lošoj odluci i upuštanju u vezu, a zatim i laganja o tome.

Identitet muškarca sa kojim je Skofild bio u vezi poznat je Daily Mail, ali je odlučeno da se ti podaci neće objavljivati.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:55 SRBIJA SE NEOČEKIVANO DOBRO DRŽI S OBZIROM NA SITUACIJU Ekonomista obrazložio uticaj ratova na cene u svetu: Važna veza sa Kinom