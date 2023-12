"LAKO ME LJUDI IZMANIPULIŠU" Britni Spirs prvi put javno progovorila o svom BURNOM RAZVODU, pa otkrila kako se snalazi SAMA

Britni Spirs je progovorila o svom samačkom životu skoro četiri meseca nakon što je otuđeni suprug Sem Asgari podneo zahtev za razvod, piše Page Six.

- Tako je čudno biti sama... Imala sam puno vremena da se stvarno osvrnem na prošlost i sagledam sve dobre i loše strane - napisala je pevačica u dugačkoj objavi podeljenoj u nedelju na Instagramu.

- Shvatila sam da uopšte ne mislim o sebi na lep način... Lako me je izmanipulisati. No, definitivno sve to menjam - napisala je. Spirs, koja je bila s 29-godišnjim Asgarijem sedam godina, dodala je da joj je kao slobodnoj ženi "iskreno dosadno raditi iste stvari svaki dan".

foto: Instagram/britneyspears

Ipak, istakla je da je ponosna na život koji živi danas.

- Način na koji živim svoj život je moj izbor - nastavila je, dodajući da joj se previše ljudi mešalo u život. Doduše, tvrdi da je u redu biti "sebičan" i uživati ​​u životu, što i sama naziva "neverovatnim".

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, bivši lični trener podneo je zahtev za razvod od 42-godišnje pevačice u avgustu nakon godinu dana braka, a kao zvanični datum njihovog rastanka naveden je 28. jul. Prijava je usledila usred optužbi da je Spirs bila "neverna i nasilna". Naime, u to vreme je Asgari navodno tvrdio prijateljima da ga je pevačica povredila tokom jedne od njihovih svađa. Prema TMZ-u, prekretnica u odnosu, odnosno, ključni događaj koji je doveo do njihovog razvoda odnosio se na optužbe da ga je Spirs varala s jednim od svojih kućepazitelja i tražila od drugog člana osoblja da je snimi golu.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako tvrdnje o varanju nikada nisu potvrđene, Page Six je dva meseca nakon njihovog rastanka saznao da Spirs izlazi s Polom Ričardom Solizom - njenim kućnim pomoćnikom s kriminalnom prošlošću. Pop zvezda je Soliza angažovala 2022. da “čisti toalete, briše podove i skuplja smeće”. Njih dvoje su viđeni u više zajedničkih izlazaka nedeljama nakon njenog prekida s Asgarijem, no poslednjih meseci nisu fotografisani zajedno.

foto: Profimedia

Kako je Jutarnji već i ranije pisao, Asgari je uz Britni bio od 2016. godine, kada su se upoznali na snimanju spota za "Slumber Party". Prvih godinu dana vezu su držali u tajnosti, jer je Spirs u to vreme još bila pod očevim starateljstvom. Venčali su se u septembru 2021. godine, nakon pet godina veze. Britni je napokon bila slobodna od očevog nadzora i činilo se da joj napokon dolaze bolji dani, da će konačno imati mira, pa možda čak i razmišljati o povratku muzici. Doduše, nije bilo tako - problemi su se nizali, a glasine o nevoljama u braku pojavile su se još u maju ove godine.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Prenela:T.B.)

