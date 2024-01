SNIMAK BRAČNE DRAME OBIŠAO PLANETU: Milioni ne mogu da veruju šta je upravo rekao PRED KAMERAMA! Neverica na crvenom tepihu VIDEO

Prvo su ih kritikovali zbog stila koji su predstavili pre tri dana na 81. dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu jer su neki od njih očekivali više, a sada su Emili Blant i Džon Krasinski u žiži zbog snimka sa crvenog tepiha. Svi se pitaju šta li je to glumac rekao supruzi, jedna reč je izazvala milion komentara.

Dilema je sledeća - da li je Džon Krasinski supruzi Emili Blant pričao o vremenu ili o problemima u braku. Nije svejedno, jedna tema je daleko bezazlenija od druge. Snimak je objavioa CBS na svom Tiktoku profilu gde se komentariše: "Pogledao sam video 500 puta kako bih uverio sebe da je rekao nešto drugo osim "razvod"?".

Komentari su se usijali, amaterski čitači s usana pokušavaju da dešifruju tok razgovora: "Da li je on rekao - jedva čekam razvod, a ona je dodala - hej pa je on poručio da je ozbiljan?", "Rekao je razvod. Ali možda je to njihov stil humora/flertovanja", "Čak i da je to rekao, možda je to bila samo njihova šala koja nam se svima obila o glavu, lol. Čini se kao šala koju bi on napravio", "Zašto bi rekao razvod sa svim tim kamerama i mikrofonima na sebi?", "Rekao je razvod", "Izgleda kao da to govori u šali, Emili prva kaže nešto pa se možda on samo šalio", "Razvod".

Oglasili su se brojni fanovi para koji se smatra jednim od najlepših bračnih tandema na svetskoj sceni, oni uglavnom komenatrišu da je reč o šali. Ali oni koji tvrde da je ipak "pala reč" razvod ne odustaju.

Tu su i oni koji kažu: "Rekao je - jedva čekam da uđem unutra", "Emili je popručila - trenutno je zapravo malo prohladno, pa je on odgovorio - jedva čekam da uđem unutra". Oni koji podržavaju teoriju o vremenu ističu da je glumica na crvenom tepihu nosila jaknu svog muža.

Brak poznatog para traje 14 godina, imaju ćerke Hejzel (9) i Vajolet (7). Emili je nedavno otkrila da je donela odluku da se ove godine skloni od kamera kako bi se usredsredila na majčinstvo, piše Daily mail.

Emili Blant se u jeku viralnog snimka pojavila sinoć na dodeli Governors nagrada u LA u društvu kolega iz filma "Openhajmer" Kristofera Noalan koji je briljirao na Zlatnom globusu. Predviđa se veliki uspeh ovog ostvarenja na predstojećem Oskaru (10. mart Los Anđeles).

