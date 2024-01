I HOLIVUD IMA SVOJU CECU I JECU KOJE NEMILOSRDNO RATUJU: U sukob epskih razmera uvukle pola planete, a ovako je sve počelo

Jelena Karleuša digla je prašinu objavom na društvenoj mreži Instagram u kojoj je, kao podršku koleginici i prijateljici Miri Škorić, žestoko oplela po Svetlani Ceci Ražnatović. I dok domaća javnost sa nestrpljenjem prati ovaj "rat" i Holivud ima svoju verziju Cece i Jece, a u njihovu bitku upleteno je pola Amerike.

Hejli Biber i Selena Gomez poznate su suparnice, ali da baš nikako ne mogu da smisle jedna drugu potvrđeno je prošle godine, kada je u niz skandala upleteno još ljudi iz sveta svetskog džet seta.

Selena Gomez je glumica i pevačica, Hejli je manekenka i osim izuzetno uspešnih karijera i ogromne svote novca na računima, ove dve žene imaju jako malo toga zajedničko. Ipak, jedna stvar koja ih spaja je Džastin Biber.

Obe su se sa njim upoznale 2009. godine i kroz godine su bile u zamršenim odnosima sa popularnim pevačem. Prva priča o vezi Selene i Bibera buknula je u decembru 2010. godine, a svega nekoliko meseci kasije, u februaru 2011. godine, par je potvrdui svoju vezu.

- Ne volim da krijem stvari. Volela bih kada bih mogla da zadržim neke stvari za sebe, ali na kraju dana imam 18 godina i zaljubljivaću se. Izlaziću sa ljudima i istraživaću sebe. U redu sam sa tim - rekla je Selena.

Iste godine u maju, Hejli je otkrila da je fan ove veze, da bi kasnije otkrila i da su Selena i Džastin njen tinejdžerski san.

U novembru 2012. godine, Biber i Selena raskidaju po prvi put, da bi se zatim pomirili i pomnovo raskinuli 2 godine kasnije, a svega mesec dana kasnije počele glasine da je Džastin u vezi sa Hejli zbog njihovog zajedničkog putovanja. Godinu dana kasnije par potvrđuje da je u vezi kada novu 2015. godinu dočeka uz vreli poljubac.

U narednih godinu dana Hejli i Džastin otkrivaju da nisu u ekskluzivnoj vezi, da bi potom i raskinuli, a Džastin se potom vraća svojoj velikoj ljubavi Seleni. I ovaj put ljubav puca, Džastin se miri sa Hejli da bi 2019. godine napokon stali na ludi kamen. Od ovog momenta počinje "rat" koji i dan danas potresa svet.

Pevačica objavljuje pesmu "Lose You to Love Me" svega mesec dana nakon što se Džastin Biber oženio, a Hejli na svom instagram storiju objavljuje skrinšot pesme "I'll Kill You" (Ubiću te), što fanove navodi na zaključak da je ta poruka direktno upućena Seleni.

Selenini fanovi nakon toga počinju da napadaju Hejli, a Selena se uključuje u sve i traži da se fanovi smire:

- Mnogo mi je drago zbog uspeha koji je imala pesma tad, ali nikada nisam bila za to da žena ponižava drugu ženu. Nikada neću ni biti. Nije bitno kakava je situacija. Ako si moj fan, molim te nemoj da budeš nepristojan ni prema kome. Molim te nemoj govoriš stvari koje samo osećaš u trenutku, razmisli da li ćeš nekoga povrediti - rekla je Selena tada.

Stvari su se primirile nakon toga, te se u 2021. godini, kada je Hejli lajkovala Seleninu sliku, mislilo da će se sukob napokon razrešiti, da bi u 2022. sve eskaliralo.

Hejli je na mrežama okačila video kako se sprema za izlazak, a Selena je par dana kasnije i sama to uradila, zbog čega su je napli da pokušava da ponizi Hejli. Gomezova se potpom javno izvinila:

- Društvo nisam imala ni ideju šta sam uradila, ali mi je jako žao. Nije bilo nikakve loše namere. Brišem video uskoro.

U oktobru 2022. godine pevačica i manekenka pozuirale su zajedno, a ova slika ubrzo je postala viralna uz pitanje "Da li su se one napokon pomirile?", ipak mir nije dugo trajao.

Već u februaru 2023. Hejli je ponizila Gomezovu na TikToku u kom je sa dve prijateljice, uključujući i Kendel Džener, ustima oblikovale reči "Ne kažem da je zaslužila, ali kažem da je Božiji tajming uvek tačan", što su fanovi shvatili kao direktan napad na Selenu. Video je ubrzo obrisan, a Selena je rekla da je "Ok".

Nekoliko dana kasnije Kajli Džener i Hejli Biber zajedno su ismevale obrve Selene Gomez, nakon čega pevačica odlučuje da se povuče sa drutvenih mreža.

I dok je Hejli oko sebe okupljala članove porodice Kardašijan-Džener, fanovi su Selenu Gomez branili srcem, te je Hejli počela da dobija i pretnje smrću, zbog čega se pevačica oglasila i još jednom zamolila fanove da ne mrze Biberovu suprugu.

- Hejli Biber mi se javila i rekla da od mojih fanova dobija prenje smrću - počela je Selena i dodala:

- To nije nešto za šta se ja zalažem. Niko ne bi trebalo da preživljava mržnju ili zlostavljanje. Uvek sam se zalagala za dobrotu i zaista bih volela da ovo prestane.

Hejlini fanovi su se posle toga uključili i počeli su da ostavljaju zle i maliciozne komentare ispod slika Selene Gomez. Hejli je tada zamolila fanove da "ne vređaju ljude u njeno ime", da bi nekoliko meseci kasnije izjavila da nema nikakav problem sa Selenom.

