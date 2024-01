GOSPODIN ZVERKA U JAVNOSTI POSLE DUŽEG VREMENA: Nakon gnusnih optužbi zavukao se u MIŠJU RUPU, dugo nije viđen, ovako sad izgleda

Kris Not pojavio se juče u Los Anđelesu s mlađim sinom. Glumac se već duže vreme ređe pojavljuje u javnosti, pauza je počela posle niza zastrašujućih optužbi protiv holivudske zvezde. Not je u jednom danu važio za omiljenog, a onda je već narednog mračna strana njegove ličnosti porušila sve. Ovako danas izgleda dobro poznato ime sa malih ekrana.

U članku objavljenom u "Holivud reporteru" u decembru 2021. godine, dve žene pod pseudonimima Zoe (42) i Lili (32) izjavile su da ih je Kris Not silovao 2004. odnosno 2015. godine.

Jedan nasilan čin dogodio se navodno u njegovom stanu u Los Anđelesu, dok se drugi desio na glumčevom imanju u Njujorku nakon što je Not pozvao Zoe i Lili da dođu kod njega.

Treća žrtva pod pseudonimom Ava izjavila je da je glumac nasrnuo na nju kada je imala 18 godina. Usledila je optužba četvrte žene, pevačice Lise Džentajl, koja je Nota upoznala još 1998, a prema njenim rečima, napad se dogodio četiri godine nakon njihovog prvog susreta.

Kako je Lisa ispričala, glumac ju je povezao kući jedne noći i pitao da li može da vidi njen stan. Po ulasku u njen dom, nasrnuo je na nju i na silu je poljubio i dodirivao. "Bilo mi je neprijatno. Postao je sve agresivniji", rekla je kantautorka i dodala da je pokušala da ga odgurne, zbog čega je on postao "ekstremno ljut pa je počeo da urla i naziva je me provokatorkom i kučkom".

"Izjurio je iz stana", rekla je. Pozvao ju je narednog jutra i pretio da će uništiti njenu karijeru ukoliko bilo kome ispriča o dešavanjima od prethodne noći.

"Suviše sam se plašila da kažem bilo šta jer je on moćan", istakla je.

Glumac je negirao sve optužbe uz tvrdnju da je uvek znao da ne znači ne.

To naravno nije bilo dovoljan razlog da zaustavi dešavanja koja su usledila: izbačen je iz poslednje epizode nastavka serije "Seks i grad" - "And just like that", američka kompanija „Pelaton" skinula je reklamu u kojoj se glumac pojavljuje, njegova koleginica Zoi Lister Džouns nazvala ga je na društvenim mrežama "seksualni predator".

Optužbe su prokomentarisale i zvezde serije "Seks i grad", Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis: "Tužne smo zbog navodnih optužbi protiv Krisa Nota. Podržavamo žene koje su istupile i podelile bolno iskustvo. Svesne smo da je bilo veoma teško javno progovoriti i zahvalne smo im na tome".

Kris Not je od 2012. u braku sa Tarom Vilson, sa kojom ima sinove Kristofera Oriona i Kitsa.

(Kurir/ Blic žena/ L. S)

