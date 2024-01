FOTOGRAFIJA POLNOG ORGANA ODALA SRBINA KOJI JE OPLJAČKAO TAMARU EKLSTON: Snimak kamere i šok slika odveli policiju pravo do njega

Tamara Eklston godinama živi u britanskoj prestonici gde je pre nekoliko godina iz njenog doma odneto 25 miliona funti, što u novcu, što u dijamantima. Detalji te pljačke prikazani su 2022. u BBC dokumentarcu pod nazivom "Kako su ukradeni dijamanti Tamare Ekslton?".

Ćerka Slavice i Bernija Eklstona rekla je u dokumentarcu da nakon te pljačke uvek razmišlja da li je bezbedna u svojoj kući čija se vrednost procenjuje na 70 miliona funti. Tamara Eklston napomenula je da nakon tog događaja više nista neće biti isto kao i da je proganjaju lica lopova koji su počinili krivično delo.

foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Životi mene i moje porodice sigurno neće biti isti jer se sada stalnom brinem. Brinem se oko te jedne stvari oko koje se pre nisam brinula, a to je da li sam sigurna u sopstvenom domu. Brinula sam se zbog toliko drugih scenarija, toliko mnogo drugih situacija - rekla je Tamara.

U dokumentarcu se vidi kako je svaka prostorija u vili Tamare Eklston uništena, lopovi su kroz baštu upali u kuću, polomili prozore i slomili sva vrata na 57 soba. Tamara je za vreme pljačke, koja se dogodila u decembru 2019. godine, sa suprugom i ćerkom bila na odmoru u Finskoj.

Lopovi su u kuću upali nakon što je ona na društvenim mrežama objavila da sa svojim mužem Džejem Rutlandom i njihovom ćerkom Sofijom boravi u Laponiji u Finskoj. Sigurnosne kamere pokazale su da su lopovi istog dana kada je ona to otkrila, provalili u njenu vilu. Jedan od radnika obezbeđenja koji je te večeri nadzirao njenu kuću, otišao je do prodavnice da kupi piletinu što su lopovi iskoristili da provale u skupoceni dom poznate naslednice, prenosi Daily mail.

foto: Profimedia

Radnik obezbeđenja ih je na kraju pronašao dok su preturali Tamarinu garderobu. Međutim, uspeli su da pobegnu i da iznesu novac i dijamante odnosno plen u vrednosti od 25 miliona funti.

Detektivi su tokom istrage otkrili da su lopovi na lice mesta stigli taksijem. Policija je potom pronašla taksistu koji ih je dovezao do kuće Tamare Eklston, a on im je rekao da ih je nakon pljačke odvezao do hotela Hilton u ulici Park Lejn u srcu londonske gradske četvrti Vest End. Sigurnosne kamere su ih potom snimile kako sa torbama u rukama koje su bile u vlasništvu Bernijeve ćerke, ulaze u drugi taksi koji ih je odvezao u jugoistočni deo Londona.

U nadi da će pronaći bilo kakav dokaz, jedan od detektiva koji je radio na slučaju javio se lancu hotela i apartmana "TLK Apartments". Rekli su mu da svojim gostima daju telefonski broj na koji mogu da se jave u slučaju nevolje. Jedan od lopova koji je opljačkao Tamaru Eklston poslao je na taj telefonski broj poslao fotografiju svog polnog organa. Radnik sa recepcije hotela u kojem su odseli, blokirao je broj sa kojeg mu je stigla ta fotografija I sačuvao kontakt pod nadimkom "Čudak". "Čim sam to saznao, znao sam da smo pronašli pravu grupu ljudi", rekao je u dokumentarcu detektiv Tomas Grimsou, prenosi "The Sun".

foto: Profimedia

Nakon što su saznali broj sa kojeg je poslata fotografija, policija je ubrzo ušla u trag Jugoslavu Jovanoviću koji je hotelsku sobu u hotelskom lancu TLK Apartments iznajmio pomoću svoje važeće lične karte. Kasnije se saznalo da je Jovanović u Veliku Britaniju došao 30. novembra i da je zemlju napustio 18. decembra,pet dana nakon pljačke. Policija je otkrila da je Jovanović učestvovao u pljačkama kuća pokojnog itajlandskog biznismena Višaja Šrivadanapraba, vlasnika fudbalskog kluba Lester Siti i bivšeg fudbalera Franka Lamparda.

Policija je zatim ustanovila da su u pljački učestvovali i Italijani Alesandro Malteze i Alesandro Donati. Lopovi su pronađeni u Italiji, odakle su izručeni Velikoj Britaniji. Sva trojica priznala su krivicu za teške krađe koje su počinili između 29. novembra i 18. decembra 2019. godine. Jovanović je priznao i da je između 10. decembra 2019. i januara 2020. godine prao novac kao i da je pokušao da proda ukradenu imovinu.

Jovanović je 15. novembra 2021. godine osuđen na 11 godina zatvora dok su ostala dva lopova istoga dana osuđeni na zatvorske kazne od osam godina i devet meseci. Daniel Vuković joji je četvrti član bande lopova koji su opljačkali Tamaru Eklston još nije nije uhapšen.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

