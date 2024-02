BLUDNIČILA SA DRUGIMA, PA ĆERKI IZNOSILA PERVERZNE DETALJE SVOJIH INTIMNIH ODNOSA: Supug je branio, ona bila NEZASITA U VARANJU

Brak Vila Smita i Džejde Pinket Smit od početka je bio nekonvencionalan, a mnogi su tvrdili da njih dvoje imaju bolestan odnos. Njih dvoje ne žive bračnim životom već 8 godina, iako se nikad nisu razveli.

"I dalje pokušavamo da otkrijemo šta smo tačno u našem odnosu, kako da to predstavimo ljudima", rekla je ona prema pisanju američkog Helloa.

Stil piše da nakon šamara koji je Vil opalio komičaru Krisu Roku na dodeli Oskara 2022. godine, počelo je da se otkriva više detalja o braku Džejde i njenog supruga.

foto: Chris Pizzello, AP

U intervjuu za Daily Mail, Džejda je ispričala da Vilovu odluku da ošamari Roka danas zove "Svetim šamarom".

"Sada to zovem 'svetim šamarom' jer je toliko pozitivnih stvari došlo posle toga", rekla je.

foto: John Cassini/Enoch Pratt Library / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Naime, trenutak kad je Vil udario Krisa značajno je uticao na njihov brak. Ona je medijima priznala da ne žive zajedno već 7 godina, ali i da je ona imala i dečka u međuvremenu.

"Taj trenutak mi je pomogao da vidim gde sam zaista. Nakon svih tih godina pokušavajući da shvatim hoću li napustiti Vila, trebao mi je taj šamar da vidim da ga nikad neću ostaviti. Iako nismo u braku, verovatno bismo se razišli bez emocija da se taj šamar nije dogodio", rekla je.

foto: Profimedia

Džejda je u svojoj emisiji na Facebook stranici "Red Table Talk" razgovarala sa svojom ćerkom Vilom o vrlo intimnim stvarima.

"Jednom sam imala trojku. Bila sam jako, jako mlada, u ranim dvadesetima", rekla je.

Zbog njihovog otvorenog braka, mnogi misle da je njihova ćerka Vilou zainteresovana za poligamiju jer sledi njihov primer, a otkrila je i da je privlače žene. Majci je otkrila da je za nju monogamija bila dosadna.

foto: Profimedia

Džejda je pak priznala da joj nikad nije bilo dosta seksa i da je s vremenom postala zavisna od pornografije. Takođe je rekla da je imala devet godina kad ju je baka naučila kako da se samozadovoljava.

"Nije mi se svidelo. Jednostavno nije postojao nivo intimnosti koji sam želela. Ali, probala sam jednom i zakljucila da to ipak nije za mene", istakla je glumica.

foto: Profimedia

"Moja baka me učila o samozadovoljavanju jer je htela da znam da to zadovoljstvo dolazi od mene. Nije htela da mi neki muškarac kasnije govori da je to sve njegova zasluga. I to me naučila kad mi je bilo devet godina", rekla je.

Vil je pak rekao da rade sve što je prirodno, uključujući i seks s nekim drugim, kao i da je sa njihovim brakom sve u redu dok imaju pristanak onog drugog.

(Kurir.rs/Story.hr/T.B.)

Bonus video:

01:03 PUSTI BRIGU U NEDELJU NA KURIR TELEVIZIJI! Suzana Mančić progovorila o ljubavi iz mladosti pa otkrila kako sada održava brak