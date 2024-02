NOVI OBRT U SPORU ANĐELINE DŽOLI I BREDA PITA: Glumac traži HITNU ISTRAGU - otkriven način na koji lepotica vodi BIZNIS

Foto: Courtesy De’Longhi/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Došlo je do novog obrta u sporu Anđeline Džoli i Breda Pita oko vinarije u Francuskoj koju su kupili pre više godina. Taman su neki pomislili da se postigao kakav - takav dogovor, ali nažalost ništa od toga. Glumac je otkrio tajna poslovanja bivše supruge i zahteva da zna odgovore na važna pitanja. Bivši par bio je u braku do 2014. do 2019. godine, dok je njihova veza počela 2005. Imaju šestoro dece i stalno vode razne sukobe.

Bred Pit saznao je da su deonice koje je posedovala Anđelina Džoli pripala tajnom fondu koji se nalazi na engleskom ostvru Džersi. Glumac je negodovao kada je njegova bivša supruga 2011. prodala svoj deo vinarije Chateau Miraval bez njegovog pristanka ruskom milijarderu Juriju Šefleru.

Financijski dokumenti u koje je Daily mail imao uvid pokazuju da je krajnji vlasnik deonica tajni fond pod kontrolom kompanije gde Šefler nije deoničar.

Zbog zbunjujućih poslovnih aranžmana nemoguće je saznati o vuče konce - ali prijatelji holivudske zvezde Breda Pita kažu da je on odlučan u tome da sazna istinu.

Bivši par kupio je 2008. imanje od 1.300 hektara u Provansi, u južnoj Francuskoj za 28,4 miliona dolara. Tamo je organizovano i njihovo venčanje. Razišli su se 2016. a razveli tri godine kasnije.

Bred Pit i ruski tajkun Jurij Šefler vodili su sudsku bitku zbog kontrole nad vinarijom Chateau Miraval u Francuskoj. Verovalo se da je Anđelina prodala svoj deo vredan 64 miliona dolara preko svoje investicione kompanije Nouvel 2021. godine. Pit želi da poništi tu prodaju.

Glumac tvrdi da je nakon što je "potajno" kupio vinariju, ruski tajkun Šefler objavio saopštenje javnost u kojem je najavio njihovo "partnerstvo" da bi onda tražio da se sastanu. Prema rečima holivudske zvezde, dobio je ultimativne pretnje da pristane na saradnju.

"Šefler je preduzeo korake kako bi podstakao svoje navodno partnerstvo sa Pitom nakon što je transakcija zatvorena, više puta mu je pisao kako bi ga naterao da pristane", pisao je The Sun.

Ovakve tvrdnje izneli su advokati Breda Pita ranije ovog meseca na Višem sudu u Los Anđelesu. Glumac je bivšu suprugu 2022. zbog prodaje Nouvela Chateau Miraval poslovnoj grupi koju inače kontroliše ruski tajkun.

Njegov pravni tim kaže da je ruski tajkun očajnički želeo da zaradi na "holivudskoj zvezdi". U dokumentima piše i da je biznismen hteo da dođe do "partnerstva Pita i Anđeline Džoli, dve slavne osobe koje žive u Kaliforniji, kako bi profitirao na slavi Breda Pita". Objavljena je i poruka koju je Šeflera posla Pitu u decembru 2021.

"Izvinio se što je iznenadio Pita ulaskom u njegovo carstvo Miraval i zamolio ga je da mu veruje i da se osloni na njega kao na svog novog partnera.

"Ako Pit ne ispuni želje Šeflera, on će štititi svoj interes i neće oklevati da sprovede proces do kraja. I ispunio je tu pretnju: nakon transakcije, Šefler je iskoristio Nouvel, kalifornijsko preduzeće koje sada kontroliše, da tuži Pita i pokuša da neprijateljski preuzme Château Miraval". Šefler kaže da sud u Kaliforniji nije nadležan za suđenje po ovom pitanju. Advokati ruskog biznimesna su ranije rekli da je Bred Pit glumac, a ne vinar i da se "bavi iluzijama, a ne prljavštinom i grožđem". Evropski sud nedavno je odredio da glumac ponovno bude većinski dioničar. Sud u Luksemburgu predao je kontrolu nad deonicama koje je Pit poklonio Anđelini Džoli 2013. stečajnom upravniku kog je imenovao sud.

