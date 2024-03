"NE OSEĆAM TERET" Predstavnik Hrvatske prvi na EVROVIZIJSKIM KLADIONICAMA, a jednog izvođača sa PZE ne prestaje da sluša

Naše komšije iz Hrvatske i njihov predstavnik Marko Purišić, alijas Bebi Lazanja, prvi su favoriti za pobedu na Evroviziji. Na stranici Eurovision World, koja na temelju koeficijenata 15 najvećih svetskih kladionica sastavlja poredak takmičara, ima najviše šanse za trijumf u Švedskoj.

Pretekao Ukrajinu

Hrvatski predstavnik Bebi Lazanja nakon Dore je bio na drugom mestu, u četvrtak uveče preuzeo je vođstvo.

- Mnogi me pitaju da li je to teret, ali nije. To je samo još jedna potvrda da sam napravio dobru stvar, ja i moj tim - kazao je umetnik gostujući na HRT.

Bebi Lazanja istakao je kako na Evroviziji očekuje mnogo veći intenzitet svega. Nastojao je to da opiše i kazao, između ostalog, da očekuje nešto poput "Dore na steroidima".

- Očekujem da ću napraviti dobar rezultat. Verujem u sebe i znam da ljudi veruju i mene. Očekujem da ćemo postići dobar rezultat na ovogodišnjem festivalu - poručio je Marko Purišić, koji nastavlja stazama koje je postavio Let 3.

Kladionice su predviđale da će Ukrajina pobediti na ovogodišnjem Evrosongu u Švedskoj, ali svega nekoliko dana nakon pobede na Dori Marko Purišić je već bio znatno smanjio razliku, a u četvrtak je napravio i pobedonosni zaokret. Bebi Lazanja je na većini kladionica koje u ponudi imaju opkladu na pobednika Evrosonga sada prvi favorit.

Čim je, još i pre održavanja Dore, objavio spot na Jutjubu, kladionice su ga stavile na visoko treće mesto, a tu poziciju je održavao tokom vikenda. Mladi muzičar iz Umaga živi danas svoj san, a podsetimo, s pesmom "Rim tim tagi dim" osvojio je najviše glasova publike i žirija, a na sceni se pojavio našminkan i u kostimu s lancima, čime je mnoge podsetio na prošlogodišnje predstavnike Finske.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Bebi Lazanja stekao pravo da učestvuje na Dori nakon što je pevačica Jelena Žnidarić Ža Ža (Zsa Zsa) odustala od takmičenja zbog, kako je istakla, većih prepreka i situacija lične prirode, te je Bebi, po pravilima, kao prva rezerva dobio priliku da nastupi. Inače, kako je i sam izjavio za hrvatske medije, pevač je saznao da će biti prva rezerva na Dori na Iksu, kad je neko od korisnika ove društvene mreže tvitovao informaciju.

- Ne zovu te ako si zamena, ne dobijaš poziv. Ja sam saznao preko Iksa. Neko je tvitovao nešto kao: "Gle, šta je ovo u rezervi? Šta ovo znači Bebi Lazanja 'Rim tim tagi dim'?" Onda kad je Zsa Zsa izašla i kad se povukla, zvali su me i rekli: "Da li si spreman?" Nisam bio, ali rekao sam da jesam, jer ono... - ispričao je Bebi.

- Ovo zvuči možda malo nasumično, ali sećam se jednog intervjua pokojnog Kobija Brajanta, koji je igrao utakmice i slavio neku pobedu sa svojim timom. On im je rekao: "Posao nije gotov." Odlučio sam da takav pristup imam i ja, trudio sam se da sve odradim što bolje mogu. Ovde je bilo fantastičnih izvođača, koji su jednako kao i ja mogli da zasluže ovu statuu. Imao sam strah, nisam se previše veselio zbog sebe, nego zbog drugih. Statuu sam hteo da stavim na jednu policu, ali mnogo je teška. Nemam pojma, moram da smislim - rekao je Bebi Lazanja za HRT u prvom intervjuu posle pobede.

Italija pada

Prema stranici Eurovision World, na prvom mestu kladionica danas je Hrvatska, dok je Ukrajina na drugom. Italija je s trećeg pala na četvrto mesto, dok je na trećem mestu sada Island, a obe su zemlje na osam odsto. Belgija je na petom mestu s pet odsto. Isti postotak ima i Švedska na šestom mestu.

Konstraktu slušam na ripit

Marko Purišić ima svog favorita za PZE. On ne krije da bi voleo da mu u Švedskoj društvo pravi Ana Đurić Konstrakta.

- Na ripit slušam Konstraktu. Stalno pevam njemu pesmu "Biti zdrava" - otkrio je muzičar.