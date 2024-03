DRAGANA NIKOLIĆA JE OVA SMRT DUGO PROGONILA, DOVELA GA DO IVICE DEPRESIJE: Prošlo je osam godina od smrti legendarnog glumca

Na današnji dan 11. marta pre osam godina napustila nas je legenda domaćeg glumišta Dragan Gaga Nikolić.

Iako su ga svi znali kao Dragana Gagu Nikolića, manje je poznata činjenica da je njegovo pravo ime Dragoslav.

foto: Printscreen

Dragan i Milena Dravić su bili u braku preko četiri decenije, a jednom prilikom legendarni Gaga objasnio je kako su uspeli da održe brak.

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo - ispričao je tada Gaga.

Decu nisu imali, ali im je rođaka Iva nadomestila tu prazninu i bila im je centar sveta.

foto: Nebojša Krstić

- Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo decu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu decu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećaku Ivu, koja ima pet i po godina. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće ceo naš svet - rekao je Nikolić, koji je važio za neprevaziđenog džentlmena, dok je Milena je dodala:

- Dragan i ja nemamo dece, ali smo celog života porodica. Kao što smo oboje vezani za naše porodice. Oboje obožavamo našu unuku, unuku mog brata i oboje smo veoma brižni prema najbližima.

Inače, život Dragana Nikolića obeležile su tri smrti, ali je jedna posebno uticala na prepoznatljiv osmeh kojim je plenio na filmskom platnu.

foto: Dado Đilas

Gubitak rođenog brata ga je potpuno promenio, a kako su pisali domaći mediji, Gaga se nakon toga prilično povukao u sebe – bio je na ivici depresije i veoma dugo je patio…

- Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera, igračaka, samo smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam tako mogao da ispravim svoje ponašanje- govorio je Dragan Nikolić.

