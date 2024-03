EVO ŠTA BI SE DESILO KADA BI SE KEJT MIDLTON I VILIJAM RAZVELI: Na snagu bi stupio scenario zbog kog se monarhiji NE PIŠE DOBRO

Opšta lavina skandala oko Kejt Midlton uticala je i na reputaciju njenog braka sa princom Viljamom koji traje od 2011. godine i koji ima je doneo troje dece, Šarlot, Džordža i Luja. Bilo je i ranije spekulacija o tome da se čuveni par razvodi, ali nikada u ovolikoj meri kao sada, na šta svakako utiče kontekst problema i ozbiljnost situacije. Nagađa se da je princ Vilijam navodno varao suprugu sa Sara Rouz Hanberi kao i da je ona imala vezu sa Tomasom Kingstonom, ove priče spadaju u teorije zavere. Zato su čak i krenule glasine o navodnom razvodu pa se situacija poredi sa krahom braka Čarlsa i Dajane. Šta bi se desilo ako bi zaisat došlo do razvoda?

O ovoj temi dosta se polemiše ovih dana.

Kako piše yahoo.com, s obzirom na to da su deca Kejt Midlton i princa Vilijama članovi kraljevske porodice, Kejt bi trebalo da dobije dopuštenje od princa Vilijama ako bi želela da odvede decu iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Male su šanse da bi Kejt htela da odvede princezu i princa daleko od njihovog oca. Međutim, ako bi radilo o razvodu uzrokovanim preljubom, stvari bi postale prilično gadne. CheatSheet iznosi pretpostavku da bi kraljevska porodica poklonila princezi od Velsa novu rezidenciju sa izričitom svrhom ublažavanja zajedničkog starateljstva i sugeriše da bi porodičan stan u Kensingtonskoj palati mogao da bude njena oaza.

Vilijam bi dugovao Kejt Midlton finansijsku podršku

Kejt bi očekivano bila zbrinuta finansijski u slučaju razvoda. Međutim, iznos o kojem bi se radilo mogao bi da bude znatno manji od onih odobrenih u prethodnim razvodima u kraljevskoj porodici jer je par u braku od 2011. Finansijska naknada određuje se na osnovu trajanja braka.

Situacija sa paparacima postala bi nikad gora

CheatSheet iznosi i scnenario da bi Kejt Midlton u slučaju da dođe do razvoda bila izloženija paparacima nego ikada pre. Kao primer navodi se princeza Dajana koju su nakon razvoda od Čarlsa, progonili paparaci sve do njene smrti, pa je poginula 1997. u Parizu dok su je oni jurili.

Uloga kralja Čarlsa u razvodu Kejt i Vilijama

Kralj ne mora da odobri sam razvod kao što to čini sa brakovima, ali njegov angažman bio bi svejedno značajan, piše yahoo.com. Njegova majka pokojna engleska kraljica zapravo je naredila da se on i Dajana razvedu još 1995. kada je medijski cirkus oko njihovih raznih afera postao prevelik da bi dvor to podneo.

Bez obzira da li bi povukao sličan potez ili ne, Čarls III bi morao da odredi tittulu princeze od Velsa nakon razvoda.

Podsetimo, Elizabeta Druga je dozvolila da Dajana zadrži sve titule pa čak joj nije smetalo da sačuva i titulu Njeno Kraljevsko Visočanstvo. Međutim, Čarls se bunio pa je ostala samo titula princeze.

U opciji bi bilo i da kralj Kejt oduzme sve titule, ali bi šanse za tako nešto bile veoma male.

Venčanje nakon razvoda?

Budući da je engleski kralj takođe i poglavar Engleske crkve, a Engleska crkva ne odobrava razvod, ponovno venčanje je veoma veliki problem u kraljevskoj porodici. Jedno je jasno: ako se ponovno venča bivši par nakon razvoda, zauvek gube sve titule povezane s njihovim prethodnim brakom, navodi yahoo.com.

S obzirom na to da je više-manje nemoguće ponovno se venčati pod Engleskom crkvom, kraljevski članovi pronalazili su različita rešenja proteklih godina. Princeza Ana udala se za svog drugog supruga u Crkvi Škotske, dok se princ Čarls ponovno oženio pod neformalnim blagoslovom.

Uloga Čarlsa u starateljstvu nad unucima

Razvod Kejt i Vilijama bio bi skandal neslućenih razmera za dinastiju. Princeza i princ važe za besprekoran par, ali ne bi bili ni prvi ni poslednji koje bi se razveli, a da ih prati takva reputacija. Ipak, njihov položaj je krajnje specifičan.

O potencijalnom razvodu priča se i na Tiktoku gde je Kajl Orki, poznata na ovoj mreži, poručila da ni Kejt ni Vilijam nemaju starateljstvo nad decom, odnosno da "sadašnji monarh ima zakonsko starateljstvo nad svim svojim unucima", piše yourtango.com. Istakla je da se kralj pita o mestu stanovanja i putovanjima dece Kejt i Vilijama. Bilo je reči i o tome da Kejt nema starateljstvo nad decom, zbog predbračnog ugovora (više o tome u nastavku).

News.com.au razgovarao je sa stručnjakom za kraljevsku porodicu Marlin Kenig o vekovima starom zakonu koji monarsima daje starateljstvo nad svim unucima ili praunucima. "Suveren ima zakonsko starateljstvo nad maloletnim unucima", tvrdi.

Zakon datira iz 1700-ih i vladavine kralja Džordža I koji se nije slagao sa svojim sinom. Zbog njihovog neprijateljstva, kralj je želeo da ima veću kontrolu nad svojim unucima nego njegov sin. Veće sudija donelo je zakon.

Kako piše The Sun, Čarls i Dajana su zbog zakona bili prisiljeni da traže dozvolu od kraljice Elizabete da Vilijam i Hari mogu da putuju.

Međutim, kako kaže Kenig, zakon je u suštini "formalnost i ništa više" zbog pozitivnih odnosa koje sada članovi kraljevske porodice imaju jedni sa drugima i razumevanja da svaki roditelj želi da brine o svojoj deci, kako želi.

Starateljstvo nad decom Kejt i Vilijam bilo bi diskreciono pravo vladajućeg monarha

Kad bi se Kejt i Vilijam razveli, sudbina njihove dece bila bi u rukama njihovog dede, sve dok je on na prestolu. Zbog toga nije jasno kako bi se starateljstvo podelilo u brakorazvodnom postupku.

The Sun je istakao da u slučaju razvoda Čarlsa koji se danas pojavio u javnosti i Dajane i princa Endrjua i Sare Ferguson nije bilo službene reference o njihovoj deci u pravnoj dokumentaciji jer oni uopšte nisu imali starateljstvo nad njima.

Šta pokazuju prethodni razvodi

Bez obzira na zakon dosta odgovora mogu se pronaći u pričama o prethodnim razvodima u porodici. Slučaj Čarls i Dajana i Sara Ferguson i Endrju ukazuju da bi deca mogla da se povere roditeljima koji bi brinuli o njima.

Vilijam i Kejt nisu potpisali predbračni ugovor

Nakon venčanja saznalo se da Kejt i Vilijam nisu potpisali predbračni ugovor.

Visoki kraljevski izvori rekli su da pre venčanja nije sastavljen bilo pravno obavezujući dokument kako bi se zaštitilo njegovo bogatstvo ili osiguralo da se ono održi u slučaju razvoda. Bilo je saveta da bi takav papir bio od koristi imajući u vidu neretke razvode u dinastiji, piše Daily mail.

