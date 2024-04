POZNATI GLUMAC PREMINUO U 60. GODINI Tužne vesti saopštila agencija: "Njegova smrt je bila iznenadna i neočekivana"

Britanski glumac Adrijan Šiler je iznenada preminuo u 60. godini.

Britanac je bio najpoznatiji po ulozi Etelhelma u istorijskoj seriji "Poslednje kraljevstvo" i liku Kornelijusa Pengea u ITV seriji "Viktorija".

Vest je potvrdio njegov agent. Agencija "Scott Marshall Partners" koja ga je zastupala preko 30 godina je dala izjavu: "Umro je prerano, a mi, njegova porodica i bliski prijatelji smo shrvani gubitkom. Njegova smrt bila je iznenadna i neočekivana."

Uzrok smrti nije poznat, a glumac se upravo bio vratio iz Sidneja, gde je glumio u predstavi "The Lehman Trilogy", a turneju je trebalo da nastavi u San Francisku.

Glumac je rođen u Londonu, bio je profesionalni glumac od ranih 90-ih, a glumio je u serijama kao što su Prime Suspect (1992. i 1993.), Ghosts (1994.) i u filmu RKO 281 (1999.). 2000-ih je glumio u A Touch of Frost (2000.), My Family (2001.) i Judge John Deed and Silent Witness (2007.).

Njegova poslednja zabeležena uloga pre smrti u epizodi BBC detektivske serije "Father Brown" u kojoj je igrao kriminalca Drejka Andervuda u epizodi pod nazivom "The Father, The Son".

