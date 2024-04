CECA BOJKOVIĆ DIVA I NA ULICI! Paparaco Kurira uslikao glumicu u centru Beograda: Evo šta radi dok misli da je niko ne gleda

Svetlana Bojković voli da uživa u šetnji prestonicom. Često je možete sreste kako hoda glavnim ulicama prestonice gde živi već decenijama i uglavnom ovaj popodnevni ritual obavlja sama.

Legendarna glumica poštuje sve propise, pa je tako strpljivo čekala dok joj je saobraćajni policajac dao znak da pređe ulicu u centru prestonice. Ceca se za šetnju skockala od glave do pete, pa je tako mamila poglede prisutnih u elegantnom kaputu bež boje, šalom, cipelama na štiklu i crnom tašnom.

Ona nije previše obraćala pažnju na radoznale poglede, pa se zaštitila i velikim sunčanim naočarima, a u jednom trenutku je i ubrzala svoj korak, kako bi što pre došla do svog odredišta.

I sama glumica je u jednom intervjuu istakla da nikada nije patila od luksuza, ali da joj je jedino bilo bitno da živi u centru Beograda jer je tu i odrasla.

- Imam dovoljno novca. Dovoljno radim da mogu da živim ugodno. To ugodno nije luksuzno, ali je za mene to sasvim dovoljno. Ne vozim kola, nemam ih, Živim u centru grada, što sam oduvek želela. Ali ja sam tako i odrasla - u Njegoševoj, pa u Pajsijevoj, Strahinjića bana, Kosovskoj, evo sada u Nušićevoj živim. To je moj životni krug - otkrila je Ceca.

Takođe, prolaznici često imaju prilike da je vide kako u jutarnjim časovima sa suprugom ispija kafu u kafiću ispred zgrade.

- Divna poslastičarnica gde imaju jako dobru kafu i sladoled... I to nam je jutarnji ritual. Kada ja idem na snimanje, on kupi novine i sedne. Budemo mi tu i popodne - zaključila je slavna gumica za medije.

Podsetimo, pre nekoliko godina i naš paparaco uslikao je Cecu tik isred porodičnog doma, kada se sa dve velike kese vraćala iz nedeljne nabavke.

