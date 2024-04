"ZA DORUČAK SAM JEO ŠEST JAJA I SLANINU" Žene danas lude za Milanom Marićem, a malo je poznato da je nekad imao VIŠE OD 100 kg

Milan Marić važi za jednog od najatraktivnijih glumaca, a sada je otkrio da je u jednom trenutku zbog uloge morao da ima više od 100 kilograma.

Glumac je ispričao da je dobio ulogu zbog koje je za kratko vreme morao da nauči ruski jezik, ali i da se ugoji čak 30 kilograma.

- Ugojiti se je teže nego smršati. Savetovali su mi da jedem jaja, slaninu, piletinu, sve sam jeo i jednostavno - ništa. Dostignem 82 kg i odmah se vratim na 80. U jednom trenutku sam jeo za doručak pet-šest jaja sa slaninom. To mi je bio doručak. To je ozbiljna opasnost, jer kada sam prešao stotku, to mi je postala navika. Odlučujući trenutak da moram da smršam bio je kada sam nekako uspeo da obučem jednu kožnu jaknu. Bio sam na kafi napolju, to nikada neću zaboraviti, odveže mi se pertla, i kada sam se sagnuo da je zavežem, puče mi jakna posred leđa - zaključio je glumac u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na K1.

Podsetimo, Milan Marić je nedavno u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otkrio da godinama ide na psihoterapije.

- Kada pokušavam da objasnim terapiju dobiti su mnogostruke. To ne ide na brzinu, ali ta vrsta rada na sebi kao rezlutat ima poboljšanje životnog standarda, ali u doživljaju sa samim sobom. To je nešto što je neprocenjivo i što ne može da kupi ni uspeh na profesionalnom planu, ni uspeh na emotivnom planu. Nije redak slučaj, a onda ljudi kao paradoks svega toga tada najviše ćute, ide im dobro na poslu, imaju uspešan emotivni odnos, sve je u redu sa članovima porodice, a oni se ne osećaju dobro, e onda iz nekog osećaja stida i srama, gde ja smem da kažem da mi nije dobro kad imam i ovo i ovo i ovo, to je opasna zamka. Taj rad nije brzinski, nije varijanta gde vi dođete jedanput, vi kupite terapiju, popijete i gotovo, vi ste druga osoba. Vrlo brzo osetite benefite toga, vrlo brzo se desi da ponovo želite da se vratite - rekao je on tada.

