MOJ BRAT JE BIO PEDOFIL, NI MENE NIJE POŠTEDEO: Glumici čak ni policija nije verovala, a on je bio SERIJSKI PREDATOR (VIDEO)

Američka glumica i komičarka Keti Grifin (63) odrasla je u velikoj porodici. Kako je priznala, njen život je obeležio stariji brat Keni koji je bio pedofil.

I dok su članovi njene porodice ćutali, okretali glavu i pravili se da ne znaju šta on radi, Keti je javno govorila o bratovim sklonostima. Pokušala je vuše puta da ga zaustavi, zvala je policiju, ali ni oni nisu mogli da urade bog zna šta.

Porodična tajna

Strogo čuvanu porodičnu tajnu starijeg brata Keti Grifin je obelodanila u svojoj autobiografiji "Moj život na D-listi" u kojoj je do detalja opisala odrastanje uz brata pedofila. Ona je priznala da se Keni ponašao se*sualno neprikladno čak i prema njoj kada je bila mala devojčica iako mu je bila sestra.

- To je bila užasna stvar. On je bio moj rođeni brat. Dva puta sam zvala policiju u Los Anđelesu, jer je moj brat postao domar, imao je ključeve svih stanova u zgradi i tako je lakše imao pristup svojim žrtvama. Zlostavljao je i devojčice i dečake, jer većinu pedofila nije briga za pol. Porodica je mene stavila na stub starama zato što sam se zalagala za njegovo hapšenje - ispričala je Ketu u jednom od video snimaka na svom TikTok nalogu, a preneo je The Independet.

Kako je objasnila, čak i kad je pozvala policiju oni praktično nisu mogli ništa da urade.

- Rekli su mi da mogu da odu i pokucaju na vrata žrtve da je pitaju za to ili da njen brat u policijskoj stanici prizna šta je radio sa decom. Bila sam zgranuta i samo sam rekla: "Da li zaista mislite da će dete od 10 godina otići u policijsku stanicu u Bronks i tražiti pomoć? U ovom zločinu to ne ide tako. I tako se ništa nije dogodilo - ispričala je glumica.

Prema njenim rečima noćima nije mogla da spava razmišljajući o njegovim žrtvama.

- Proganjalo me je što nikada nisam mogla ništa da uradim, razmišljala sam o toj deci svaki dan, o njegovim drugim žrtvama koje je imao... Najtužnije od svega je što vrlo retko dođe do suđenja za ovakve zločine. Ja nikada nisam mogla ništa da uradim za svog brata, nisam mogla da ga zaustavim i osećala sam se tako bespomoćno - rekla je Keti.

To što je bio njen rođeni brat nju nije sprečilo da javno o tome govori i barem na taj način upozori na njega.

- Krv u mom slučaju nije bila gušća od vode. I ako znate da neko vrši zločin nad detetom trebalo bi da uradite nešto ako možete. Bože, bar pokušajte - poručila je čuvena komičarka.

Kako je rekla Keti, njen brat Keni je na kraju završio iza rešetaka, ali ne zbog pedofilije već zbog drugih problema sa zakonom, a u zatvoru je umro.

