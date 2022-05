TRI WHATSAPP CAKE ZA KOJE NISTE ZNALI, A OLAKŠAĆE VAM ŽIVOT: Smanjiće račune za telefon i ubrzaće komunikaciju, a jednostavne su!

Ako koristite WhatsApp, sigurno imate nekoliko opcija koje koristite svakog dana, ali ponekad dobro dođe pročeprkati po manje poznatim funkcijama i pronaći nekoliko novih.

Ovo su manje poznate funkcije WhatsAppa koje će svakodnevno iskustvo korišćenja učiniti još boljim.

foto: Profimedia

Smanjite potrošnju podataka u WhatsApp pozivima

WhatsAppova opcija pozivanja vrlo je koristan alat koji ne troši puno podataka. Ako baš niste na "ti" s megabajtima, uviek možete ograničiti potrošnju odlaskom u Settings > Storage > Data i izborom opcije za štednju, odnosno "Use less data for calls", čime ćete smanjiti potrošnju podataka tokom poziva.

Pošaljite transkript dopisivanja putem imejla

Iako verovatno već znate da se vaš razgovor skladišti u cloud, postoji šansa da niste čuli za mogućnost slanja imejlom. Sve što je potrebno da uradite jste da odete u Settings > Chats > Chat history i u ovom polju za istoriju razgovora izaberete kontakt, piše Tportal.

foto: Profimedia

Nakon što ste izabrali razgovor, WhatsApp će vas pitati dali želite da uz tekstualne poruke pošaljete i datoteke. Nakon što ste obavili izbor, razgovor možete poslati imejlom, a dobićete ga u formatu TXT.

Pogledajte ko je pročitao vašu poruku u grupi

Kako biste videli ko je tačno pročitao vašu poruku, samo je dugo pritisnite i nakon toga birajte meni s tri tačkice. U njemu ćete videti listu korisnika razgovora koji su pročitali, kao i one koji nisu pročitali vašu poruku.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:45 Aleksandra Subotić doživela peh: Razlupan joj telefon