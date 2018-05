(VIDEO) PUSTIM BIJELO DUGME, MALO HALIDA, NAĐE SE I MOCART, TAMO-AMO PA ŠTA BUDE Stočari otkrivaju: Evo uz koju muziku krave daju najviše mleka!

Istraživači Univerziteta u Lesteru proveli su mnogo vremena tragajući za različitom vrstom muzike koju će pustiti kravama kako bi saznali da li ona ima uticaj na proizvodnju mleka. Rezultati su pokazali da krave kojima je puštana opuštajuća muzika proizvode 3 odsto više mleka od onih čija je jedina zvučna stimulacija mašina za mužu u štali. I dok vama 3 procenta ne izgleda tako mnogo, to je zlata vredno za svakog ko nastoji da iskoristi svaki gram produktivnosti od svojih krava. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su 2001. godine, a zanimljivo je da se od tada naučnici uglavnom nisu bavili ovom zanimljivom temom.

foto: Nemanja Pančić

Kristin Spenkesk, koja muze 250 krava na svojoj farmi u Menagi, u Minesoti, kaže da je na njenoj farmi uvek primetno kada radio nije uključen: krave su nervoznije i teže ih je naterati da uđu u štalu. Zanimljivo, nisu sve krave ljubitelji popularne muzike, pa za one s posebnim ukusom moderni poljoprivrednik sastavlja listu klasične muzike, koja uključuje Betovenovu Pastoralnu simfoniju i Mocartov koncert za flautu i harfu.

Istraživači Univerziteta u Lesteru utvrdili su da se proizvodnja povećava kada krave čuju pesme Everybody Hurts (R.E.M.) i Bridge Over Troubled Water (Sajmon i Garfankel), ali da nema promena ako slušaju Juicy’s Horny. Takođe, istraživanje Nacionalnog javnog radija u SAD pokazalo je da prinos mleka povećava i pozorišna komedija.

Freni Miler, teksaški farmer, ima 150 krava i često im svira špansku muziku. On tvrdi da njegove krave tolerišu muziku sa zapada, ali nikako ne vole da čuju Vila Nelsona.

foto: Profimedia

2014. godine grupa muzičara jednog orkestra iz Klivlenda posetila je "Woodstock" farmu sa jednom posebnom idejom na umu. Naime oni su hteli da testiraju kako životinje reaguju na zvuk klasične muzike koju izvode majstori na violini, gitari i oboi. Čim je violiniskinja počela da svira, jedna od krava, Mejbel pošla je ka njoj, a onda se ukopala u mestu i počela da sluša. Posle nekog vremena prišle su i ostale životinje.

Krave stočara Tomislava Radonjića iz šumadijskog sela Bare napravile bi pobunu kada im dan ne bi počeo rokenrolom. One za sada najviše pažnje ukazuju rok baladama, ali prija im i pop muzika sa tranzistora u štali. – Kad uđem ujutru u štalu, prvo moram da uključim tranzistor, zbog toga sam ga i stavio kraj ulaza, da ne bih zaboravio. Ako se to i desi, krave me opomenu, sve zajedno riču u isto vreme. Ma, naprave pobunu, nema mira dok se ne začuje muzika – kaže Radonjić.

On objašnjava da krave slušaju "laganiji rok", a u vreme posete novinara na programu je bila grupa Guns'n'Roses. Tomislav kaže da njegove krave vole i Vitni Hjuston. Žestok rok ne preferiraju. Ja sam u Vojvodini video da stočari umiruju svoje krave muzikom, pa sam i ja mojim doneo tranzistor. Pokušavao sam da nađem neku našu stanicu, lokalnu, sa pravom starom narodnom muzikom, mirnom i milozvučnom. Ništa nisam mogao da "uhvatim". Novokomponovanu ne slušam ni ja, pa neće ni moje krave. Kao najbolju opciju našao sam rok i pop muziku, i krave su se na nju tako navikle da neće da slušaju ništa drugo. Najviše vole rok balade. Ako nestane struje nastane haos, rika do oblaka – kaže Tomislav Radonjić.

foto: Profimedia

Tridesetčetvorogodišnji Ćazim Mašić iz mesta Donja Ljubija kod Prijedora poslednjih godina beleži povećan prinos mleka otkako svojim kravama na radio-kasetofonu pušta folk, klasiku i rok muziku! Naime, kako je pisao Prijedor danas, ovaj poljoprivrednik ističe da se i u njegovom slučaju pokazalo da muzika podjednako opušta i blagotvorno deluje i na životinje i na ljude.

– U štali puštam muziku već od ranih jutarnjih časova. Svira non-stop, pa kravama nekad navijem Radio Prijedor, nekad Vikom radio, tamo-amo, pa šta bude… Nekad se čuje klasična muzika, poput Mocarta i Betovena, nekada rok, “Azra”, “Parni valjak”, “Bijelo dugme”, nekad bude narodnjaka, Halida i drugih pevača. Uglavnom, krave daju mnogo više mleka nego u periodu kada im nisam puštao muziku. Ne znam precizno koliko, ali to je sigurno. Recimo, vidi se po većoj količini sira, kajmaka i drugih proizvoda koje pravimo – tvrdio je Mašić.

