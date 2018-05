(VIDEO) RAKUN PREDNJE ŠAPICE KORISTI KAO DA IMA RUKE: Podseća na čoveka dok jede i neverovatno je pametan, ODUŠEVIĆE VAS

Ovaj rakun je u potrazi za hranom došao do jedne kuće. Imao je sreće jer ga je vlasnica tog doma, zavolela i prihvatila kao svog.



Tako on već izvesno vreme dolazi svakodnevno na ručak u njenu kuću, a ona mu kupuje i servira omiljenu hranu. Jedino što je on još uvek plašljiv i nepoverljiv.



Još malo da se oslobodi i komotno može da se preseli kod nje, jer ljubav između njih je u pravom smislu reči obostrana.

Kurir

Autor: Kurir