OVO JE TAJ POČETAK MESECA NA KOJI SU VAS BROJNI ASTROLOZI UPOZORAVALI! NEDELJNI HOROSKOP DO 12. AVGUSTA: Nemojte praviti te greške, sada znate bolje! OVAKVA SE STRAST NI SLUČAJNO NE PROPUŠTA!

Nekad je bolje kad ne znate šta ćete i gde ćete. Ukoliko vas ovakav osećaj muči, verujte, biće vam lakše ako mu se prepustite umesto što ste mu dozvolili da vam ne da da spavate!

OVAN

Tokom ove nedelje nemojte ništa pretpostavljati, a sudite tek kada se nešto dogodi, nikako ne "trčite pred rudu" niti planirajte stvari. Čak vam i Merkur ide unazad. Ipak, iako uviđate da se odvija "i šta može i šta ne može", imajte negde na umu da ništa nije konačno. Tek posle 3. septembra sve će biti mnogo jasnije. S druge strane, ne nadajte se da ćete shvatiti šta se zapravo zbilo, odnosno šta se skriva a šta vam faktički pod nosom već stoji, sve do 2019. godine. Ove nedelje ćete se i te kako setiti još koji put u životu. Mirujte tokom ove eklipse, a između petka i subote izbegavajte dramatične zaključke bilo koje priče.

BIK

Samo oni posebni imaju moć da uvide šta se dešava sa vama, vašom kućom, porodicom... samo oni znaju sve na prvi pogled! Ono što ste tek imali u planu poslednjih godina, ove nedelje ćete moći i sami da vidite kako se dešava. Ipak, nemojte praviti nikakve nagle poteze. Sa istom dozom strpljenja kao i do sada pristupajte stvarima koje vam dolaze, kako nešto ne bi prevideli. Bilo kakav karmički dug da vam je eventualno preostao - rešićete to do novembra. Ovo je nedelje kada će vas život naučiti da budete još staloženiji nego što inače jeste, i to s razlogom. Shvatićete i sami da ste na pragu velikih stvari. Srećno!

BLIZANCI

Ove nedelje vam je kreativnost na zavidnom nivou. Nešto biste napravili, pokrenuli... tako da slobodno, što se zvezda tiče, pozabavite se time, makar probe radi. Nećete pogrešiti. Niko ne sumnja u vaš talenat, samo vi. Tokom ovog perioda, malo će vas izmestiti loša astrološka klima, tako da uzmite vremena koliko god da vam je potrebno i samo polako. Videćete i sami da nema potrebe za brigom, jer imate i rezervni plan! Vas, za razliku od većine, nikakva eklipsa neće poremetiti. Uživajte u vremenu odvojenom za ljubav, tu je trenutno vaš izvor pozitivne energije.

RAK

Mesec je vaš vladar, ako to do sada niste znali. Zato vas na poseban način sva neobična pomračenja istog i te kako pogađaju. Ove nedelje nije vreme za bilo kakve planove finansijske prirode. Bilo da želite da kupite ili prodate nešto sitno, posebno krupno, nemojte to raditi! Kada dođe do eklipse, kao da vam je neko stavio maramu na oči. Ne možete da vidite ono što vam je najpotrebnije. Zato pamet u glavu i računajte na greške, naprosto budite spremni na sve. Trenutno, okruženi ste raznim smernicama, znakovima, osećajima... a rešićete rebus tek krajem nedelje.

LAV

Vi imate dosta nerešenih problema, ali nije da se i inače ne bavite isključivo sobom. Ono o čemu zaista brinete razrešiće se tek 9. avgusta, kada vaš vladar Sunce bude u istoj ravni s Merkurom, koji je retrogradan. Ovo je nedelja kada i treba da se bavite isključivo sobom, rešavanjem sopstvenih problema, nadograđivanjem sebe i na kraju nagrađivanjem! A kada Merkur izađe iz senke, oko 3. septembra, bacite pogled više ili dva na sve što ste uradili, za svaki slučaj.

DEVICA

Kroz vaša polja tajni, misterije i privatnosti generalno, jako duvaju vetrovi Lava. Niko neće imati pojma šta se meškolji ispod vaše površine. Bićete vi tu, ali nećete biti pristuni jer, na primer, u narednih nedelju dana žene rođene u znaku Device dobiće vesti o trudnoći, što sopstvenoj što tuđoj. S druge strane, muškarci će da kuju razne poslovne planove i mudro ćutati, sve dok uspeh ne stigne na njihovu adresu. Ne zvuči tako loše, zar ne? Sve što budete poželeli ove nedelje biće na neki način skriveno, zahtevaće dosta posla, ali će se isplatiti i ispuniće vas do vrha. Samo napred!

VAGA

Ove nedelje sve Vage imaće jedan cilj, kojem će zajedno stremiti. Ukoliko vaš blizak prijatelj, partner ili član porodice iznenada radi isto što i vi, da znate da je to zato što vam i zvezde misle gotovo isto! Mnogih problema ćete se rešiti, tako da radujte se, jer konačno i vama sviće. Međutim, sa drugim prijateljima, posebno u veliki grupama, imaćete malih problema u komunikaciji. Zato se potrudite da ostane hladne glave, za bilo šta. Merkur vam je retrogradan, pa sve velike planove ostavite za neki drugi put. Prebrodite u miru ovu nedelju. Za vikend vam stiižu nagrade za strpljenje.

ŠKORPIJA

Za sve poslovne poduhvate zbog kojih ste mnogo šta u životu propustili, ove nedelje stižu nagrade! Od početka godine imate utisak kao da ste na nekom probnom radu, a sada je tome konačno došao kraj. Isplatilo se, zar ne? Međutim, još jedno pomračenje se sprema, zato budite u pripravnosti i radite ono što inače najviše volite - budite gazda, pravite planove, smicalice, samo držite sve konce u rukama, ili makar većinu. Ne dozvolite da vam zbog poslovnih planova i uspeha privatni propadnu. Čim osetite da se na nekom polju krug zatvorio, tek tada "u toj sobi isključite svetlo".

STRELAC

Pomračenje koje je pred vama ostaviće trag na vaš život kakav do sada niste imali. Pod njegovim uticajem bićete sve do januara 2019. godine. Razrešenje mnogih situacija počinje u subotu, a do tada ćete vežbati za taj dan. Zagrejte stolicu, naučite lekcije koje vam se nameću i krenite hrabro u nove pobede! Mnogi već zasigurno znaju o čemu se radi. S druge strane, misterije kojima se ne budete dovoljno bavili biće prisutne i u narednih 50 godina, zato se potrudite da to ne bude nešto od čeka smatrata da vem skoro pa život zavisi.

JARAC

Povedite računa o papirologiji, mejlovima, porukama... ove nedelje ni rođeni telefon vam neće raditi kako treba pod sopstvenim prstima! Ukoliko u natalnoj karti imate dosta Lava, kako je njegov period, bićete zabrinutiji nego obično. Svakako, sredinom nedelje konačno ćete shvatiti "gde gori" i brzo ćete rešiti svaki problem koji vam stane na put ka sreći. Za sve ostalo, ovo je nedelja kada je najbolje da ništa ne znate i da niušta niste dovoljno upućeni. Dozvolite zvezdama da vas vode i skupljajte nagrade za to kako dolaze. Ono što ste priželjkivali u julu protekle godine ostvariće vam se upravo sada! Ukoliko, pak, propustite način kako da sačuvate to što vam bude pruženo, nestaće već u januaru 2019. godine. Budite fokusirani kao nikada pre!

VODOLIJA

Ova nedelja je i te kako u znaku vaše buduće blistave karijere. Ovo je upravo ono vreme kojeg ćete se jednoga dana sećati kao vremena kada ste zauzeli niski start. srećno drage Vodolije, jer to će biti posao koji je krojen upravo po vašoj meri i želji i koji će vam pride doneti i ostvarenje velikog ljubavnog sna. Pre dvadeset godina započeli ste da plaćate određeni karmički dug i, ove nedelje, on će konačno biti isplaćen. Ovo je onaj početak avgusta o kojem su vam mnogi astrolozi pričali, ukoliko ste posetili jednog ili pak više njih. Imajte samo u vidu da ta ljubav nije bilo koja, te da je možete realizovati tek u septembru. Nemojte praviti greške koje ste pravili do sada, jer znate bolje.

RIBE

Ovo je nedelja u kojoj bi valjalo da izbegnete bilo koji vid drame koji je tek pred vama. Skoncentrišite se, te kada je primetite slobodno spakujte svoje stvari i idite što dalje od nje! Ukoliko več neko vreme planirate da se pozabavite svojim telom, odnosno figurom, ove nedelje ćete konačno pretvoriti reči u delo. Takođe, zbog eklipse, sve je relativno. Zato ne pravite neke velike planove i ne oslanjajte se mnogo na okolinu. Pustite vreme da uradi svoje, i imajte konstantno u vidu da ništa nije onako kako izgleda.

