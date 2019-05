JEDVA SASTAVLJAO KRAJ SA KRAJEM, A ONDA MU JE JEDNA NESREĆA I DNK ANALIZA PREOKRENULA ŽIVOT! Sad ima vilu od 56 miliona € i toliko bogatstvo da do kraja života ne mora da radi!

Džordan Adlard Rodžers je celog života bio siromašni radnik, a onda mu je jedna nesreća i DNK analiza potpuno preokrenula život!

Naime, Džordan je ceo život pokušavao da dokaže da je on zapravo sin aristokrate Čarlsa Rodžersa, ali je bogataš stalno odbijao njegove zahteve za DNK test.

Međutim, Čarls je krajem avgusta prošle godine pronađen mrtav od predoziranja u svom automobilu, i testiranje je zatim izvedeno. Džordan je dokazao da je zaista Čarlsov sin!

Kako su Čarsovi brat i majka takođe mrtvi, Džordanu je pripalo njegovo imanje od 1.536 ari i imovina vrednosti 50 miliona funti. Džordan se sada uselio u njegovu vilu. Kako je živeo od pomoći države, sada ne može da veruje koliko je DNK test promenio njegov život.

Mladić je sumnjao da mu je Čarls otac od njegove 8. godine, dolazio mu je na vrata, pisao pisma, ali sve to je bilo uzalud.

"Ponudio je da uradi DNK test kada sam bio mlađi, ali to se nije desilo i onda kad sam imao 18 godina pokucao sam na njegova vrata i pitao da li mogu da dobijem test i rekao mi je da to uradim preko advokata. Tada sam imao 18 godina. Napisao sam još pisama u svojim dvadesetim, ali nikada nisam dobio odgovor, a onda sam pre tri godine stupio u kontakt sa punomoćnikom Filipom Kerom, koji me je obavestio da je test odbijen. Ubrzo posle toga me je pozvao, ali da mi kaže da je Čarls pronađen mrtav", priseća se Džordan.

Čarls je uprkos bogatstvu imao težak život, jer je bio zavisnik od narkotika, i umro je od predoziranja. U poslednjim mesecima je živeo u svom automobilu, umesto u svojoj vili. Služio je kao mornarički poručnik u britanskoj vojci, a teško ga je pogodila smrt brata Najdžela, koji je umro od raka.

Džordan, koji je i sam nedavno postao otac, kaže da neće zaboraviti odakle je došao.

"Zahvaljujući nasleđenom bogatstvu nikada više neću morati da radim, ali zato sam odlučio da se posvetim humanitarnom radu i pomažem onima koji nemaju. Nikada neću zaboraviti odakle sam došao", zaključio je Rodžers.

