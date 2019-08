DANAS SE NA NEBU OTVARA PORTAL LAVLJA KAPIJA: Evo kako da ostvarite želju i pruvučete novac

Svakog 8. avgusta prati nas čudesna energija kosmosa, jer se tog datuma na nebu uvek otvara Lavlja kapija, piše Lovesensa.



Osmica je broj koji označava nešto spiritualno, moćno i blagosloveno. Kada se u nizu pojave dve osmice, to znači da mnoge znakove Zodijaka očekuje nešto divno i dobro. Zato vam otvaranje Lavlje kapije donosi podsticaj i podršku baš na onim poljima života na kojima vam je to potrebno. Danas vas posebno očekuje mir, harmonija i balans u životu, pa imate šansu da ispunite mnoge planove i želje. Lavlja vrata otvaraju se tako što se 8.8. svake godine zvezda Sirijus poravna direktno sa piramidama u Egiptu.



Pod uticajem magičnog niza brojeva 8-8 izbegnite bes i razmišljanje o svakodnevnim problemima. Iskoristite ovu moćnu energiju kako biste podigli samopouzdanje i postali otvoreni za dobre životne mogućnosti. Ne propustite ovu šansu! Očekuje vas sjajna pokretačka energija, a zbog utivaja vladavine Lava osetićete kako više verujete u sebe i spremni ste da rizikujete i borite se za svoju sreću. Niz brojeva 8-8 nagoveštava finansijski prosperitet i cirkuslisanje novca. To znači da će na polju novca početi da vlada dobra energija, ali važno je da vi pokrenete taj tok tako što ćete danas učiniti jedno dobro delo i pomoći osobi kojoj je to trenutno najpotrebnije.



