NA DAN MATURE PRATILJA GA JE ISPALILA JER IMA 157 KG! Pao je u depresiju, pa odlučio da SMRŠA! Posle 5 godina ga je pozvala na sastanak, a on se slatko OSVETIO (FOTO)

Entoni Bajer je u jednom trenutku imao čak 157 kg. Okrutne šale vršnjaka ga nisu zaobilazile, a jednog dana je doživeo najgori mogući blam.

Naime, jedna devojka ga je navodno pozvala da idu zajedno na matursko veče, samo da bi u poslednjem trenutku ispalila. On je za tu priliku kupio novo odelo i iznajmio limuzinu, ali ona ga je surovo odbila.

- Upao sam u tešku depresiju nakon toga. Godinama sam mislio da niko ne želi da bude sa mnom i da ću ostariti sam - rekao je.

Nakon što prošao kroz drastičnu transformaciju izgleda, Entoni kaže da ga startuju devojke koje su ga ranije ismevale i odbijale.

Ovaj 26-godišnjak je pre pet godina rešio da smrša kada je od doktora dobio upozorenje da sa njegovim zdravljem nije sve u najboljem redu. Tada je krenuo u teretanu, promenio ishranu i uspeo da skine 60 kg viška.

Ista devojka koja ga je ispalila za matursko, pozvala ga je na sastanak.

- Mnogo mi se sviđala dok smo išli u školu. Bila je jako popularna i svi dečaci su mislili da je najlepša u razredu. Pre godinu dana mi je ta ista devojka koja me je ispalila za matursko poslala poruku u kojoj se izvinjava što me ismejala u srednjoj i pitala me da izađemo. Nisam mogao da verujem i nisam joj ništa odgovorio. Oprostiću joj, ali ne mogu da zaboravim - rekao je Entoni koji danas putem društvenih mreža motiviše druge koji imaju probleme sa težinom da veruju u sebe i ne odustaju od svog cilja.

