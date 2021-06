MI SMO NORMALAN PAR! Ona ima 24, a njen VERENIK 68 godina! Svi misle da je sa njim zbog NOVCA, a evo šta ju je PRIVUKLO !

Koni Koten (24) i Herb Dikerson (68) iz Virdžinije, upoznali su se u skloništu za beskućnike gde su oboje volontirali, a verili su se prošle godine.

- Moja porodica je bila u šoku na početku i nisu odobravali vezu. Bili su zabrinuti za moju sigurnost, ali vremenom su ga prihvatili jer su videli koliko me usrećuje i da mogu da mu verujem. Herb je sada deo porodice - rekla je Koni.

U roku četiri meseca počeli su da žive zajedno, a verili su se su se prošle godine kada je Koni slavila 18 meseci otkako ne pije alkohol. Kaže da je prema Herbu odmah osetila privlačnost, a njihova veza jačala je jer su se povezivali kroz borbu s oporavkom od zavisnosti.

- Oboje smo bili na rehabilitaciji i to je zapravo ono što me privuklo kod njega. Zaprosio me je prošle godina dok sam slavila 18 meseci kako sam trezna. Inače za to se dobija medalja, ali on je došao sa prstenom. Kad smo se upoznali, odmah me je privukao. Počela sam da flertujem sa njim, a to ga je jako iznenadilo. Počeli smo sve više vremena da provodimo zajedno, a onda su stvari krenule prilično brzo - ispričala je ona.

- U početku nisam znao što da mislim. Bilo mi je neobično da flertuje sa mnom, i to na mestu gde sam radio. Ne znam što ju je privuklo na meni, ali nastupila je prilično snažno. Moja porodica rekla je da je ona premlada i neki su rekli da samo želi moj novac, ali vremenom su je prihvatili. Živeo sam sa njom i njenim roditeljima za vreme karantina prošle godine pa su uspeli dobro da me upoznajz. Ona ima potpuno drugu energiju nego žene mojih godina i jako je otvorena - dodao je Herb.

Koni pak priznaje da brine zbog budućnosti i koliko joj je vremena još ostalo sa Herbom, ali odlučna je da iskoristi to vrieme na najbolji mogući način.

- Razmišljala sam o tome da Herb neće biti tu toliko dugo kao i ja, ali radije bih provela to vreme sa njim nego odustala od veze. Postoje mnoge prednosti veze sa starijim muškarcem. Želim jednostavan život bez igrica i komplikacija. Samo želim da živim život sa svojom porodicomu sreći. Herb je pak rekao da je jedna od prednosti veze s mlađom devojkom to što još imam želje i ciljeve. Ja sam jako usresređena na ostvarivanje svojih ciljeva, a žene njegovih godina više o tome uopšte ne razmišljaju - zaključila je Koni.

Kurir.rs/A.A./dailymail

