GODIŠNJI HOROSKOP ĆE VAS ŠOKIRATI! Astrolog otkriva koji će znak OVE GODINE IMATI NAJVIŠE SREĆE U LJUBAVI

Magija postoji svuda oko nas, posebno ovog dana, kada se susreću dve godine tačno u ponoć. Sudbina je, kažu neki, zapisana u zvezdama, ali nije potpuno nepromenljiva.

Na nju utiču položaji zvezda, planeta, na nju utiče magija brojeva. Verujemo da su mnogi proverili šta kažu zvezde i brojevi i koliko će u novoj godini biti retrogradan Merkur.

Nova godina ima dosta dvojki, a šta nam ove dvojke poručuju i kakva će nam biti predstojeća 2022. godina reći će nam Ružica Kralj, astrolog i numerolog Ivana Skorić.

Astrolog nam je naime prvo rekao par reči o protekloj 2021. godini, ali i o tome šta možemo uopšteno da očekujemo od naredne.

- Kako kome, neko je imao sreće neko nije, ali nećemo više o tome. Idemo u 2022. godinu, ona je godina 6 godina Venere ili što ja kažem od ljubavi do mržnje, fatalnih ljubavi, iznenadnih zaljubljivanja, mnogi će ući iznenada u brak, mnogi će hteti da žive pod zajedničkim krovom, a neki će se čak i razvesti. Kako je pre Covida ljubav bila aktuelna, pa je za vreme njega ljubav bila ugašena. Sve se to vraća u 2022. godini ponovo na neko dobro mesto - istakla je Ružica Kralj za Puls.

foto: kurir televizija

Astrolog nam je potom otkrio šta čeka horoskopske znakove u 2022. godini.

- Vazdušni znak vaga, blizanac i vodolija oni će raditi na svom duhovnom pročišćenju, da spoznaju prvo sebe, odnosno šta oni hoće jer oni u 2021. oni nikako nisu mogli da se pronađu, šta oni hoće u ovom životu. 2022. ih dovodi do te neke ozbiljnosti i da shvate gde su, gde je njihovo mesto. Moraće da odluče za kog partnera će da se vežu, ne može više na dve stolice, ne može dvostruko ništa, mora jedan i vredan. Svi vazdušni znaci će zarađivati puno novca, imaće problem sa glavoboljom, kičmom i kostima.

- Zemljani znak će sledeće godine biti najuspešniji, pogotovo devica, koja će posle toliko godina doživeti procvat u seldećoj godini, mnoge device će se udati sledeće godine, biće poslovno popularne i uspešne. Bik će pronaći sebe kada je posao u pitanju, ali će u prvoj polovini godine biti nesrećan u ljubavi, i muški i ženiski, zatim od juna do nove godine srešće sudbinsku osobu. Jarac mora da radi mnogo na svom duhovnom prosvetljenju, da nauči da bude društven, da se što više kreće, da bude u društvu ljudi, ne sme da bude sam u sledećoj godini, nikako sam.

foto: kurir televizija

- Vatreni znaci oni treba da nauče da kontrolišu sebe i da spuste svoj ego, to je lav, strelac i ovan, u 2021. godini to je pravilo probleme svim vatrenim znacima, moraju da nauče da slušaju tuđa mišljenja. Vatreni znaci će doći do velike ljubavi u martu, aprilu i maju jer je to fatalan period za njih, dakle srešće sudbinsku osobu. Što se tiče zdravlja moraju da čuvaju srce i krvne sudove.

foto: kurir televizija

- Vodeni znaci riba, rak i škorpija oni će i dalje biti u nekom svom maštanju, pogotovo riba, rak koji stalno analizira da li im je dobar period, da li im je dobra ljubav, zašto je to tako, nikada zadovoljni i stalno iskazuju neke emocije. Škorpija će najbolje proći jer će gledati čak i interes, dok prethodna dva znaka više gledaju ljubav i emocije i onda tu plaćaju svoju cenu. Što se tiče zdravlja neka čuvaju stomak, probavni sistem. Što se tiče materijalne situacije za njih nema problema u 2022. godini.

