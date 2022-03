DUGO SAM TRPEO NERVOZU I BRAK BEZ S*KSA, A ONDA JE NAIŠLA ONA: Muž je hteo da ode od kuće zbog DRUGE, ali ga JEDNA STVAR sprečava

Nakon godina promena raspoloženja, bez libida i lošeg mentalnog zdravlja, moja supruga konačno dobija pomoć - ali samo zato što je otkrila moju dugogodišnju aferu. I sada se dvoumim hoću li prekinuti svoju aferu i pokušati oživeti naš mrtvi brak – napisao je jedan muškarac za "The Sun".

Njihov brak u problemima je već nekoliko godina. Promenljivo ponašanje njegove supruge i nezainteresiranost za seks naterali su ga u zagrljaj stare prijateljice. U braku su 18 godina i imaju dvoje dece, od 15 i 13 godina.

foto: Profimedia

– Iskreno govoreći, jedina stvar koja me je sprečila da odem još pre nekoliko godina su moja deca. Supruga i ja smo nekad bili mnogo zaljubljeni jedno u drugo, ali s godinama se sve više povlačila i gurala me. Prestala je da želi seks sa mnom i nije htela razgovarati o tome. Na kraju sam odustao od pokušaja. Utehu sam potražio kod stare prijateljice, a moja supruga je to saznala pre mesec dana – nastavio je.

Očekivao je da će prekinuti brak, ali, umesto toga, otišla je kod terapeuta, koji joj je dijagnostifikovao depresiju i da je sada shvatila da su njene promene raspoloženja rezultat traume iz nasilne tinejdžerske veze.

foto: Shutterstock

Rekla mu je da je shvatila koliko ga voli i da želi da pokušaju ponovno. Sada ne zna šta da radi. Glava mu kaže ostani, a srce da ode.

– Ovo je teška dilema, bez ispravne odluke, pa bi možda bilo dobro da se malo maknete od obe žene. Ne postoji način da znate hoće li stvari s vašom ljubavnicom uspeti, a posledice odlaska biće ogromne. Molim vas, nemojte ostati sa svojom ženom samo zato što ima psihičkih problema. Ostanite samo ako vidite sreću u zajedničkoj budućnosti i ako ona pokaže da je predana dobijanju podrške koja joj je potrebna – odgovorila mu je Deidra, koja za pomenuti magazin radi kao terapeut.

