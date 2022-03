U KREVETU JE BIO TOTALNA KATASTROFA: Javila se još jedna žrtva TINDER prevaranta i otkrila detalje koji će ga dodatno OSRAMOTITI

Muškarac koji se predstavlja kao Sajmon Levil, a čije je pravo ime Šimon Hajut, postao je poznat širom sveta kao Tinder prevarant nakon što je veliki broj žena obrlatio i ukrao im novac.

O njemu je snimljen i film, dokumentarac, pod nazivom "The Tinder Swindler", a Simon je rekao da je to potpuna izmišljotina, ali žene koje je on prevario ne prestaju da se javljaju i da otkrivaju svoje priče.

Sada se javila i Samanta Hejls, koja je bila jedna od prvih njegovih žrtvi, ali je otkrila da neke detalje iz njihovog ljubavnog života na koje Simon sasvim sigurno nije ponosan.

Naime, Samanta je za The Sun otkrila da je Simon bio užasan u krevetu:

- Mora da je zaista poboljšao svoju igru u poslednjih deset godina da bi izvukao novac od ovih devojaka. Nije mogao da povuče nijedan potez u spavaćoj sobi. Bio je totalni promašaj. Morala sam da mu pokažem šta treba da radi. Iako je imao prelepi šarm, bio je izuzetno hladan kada je u pitanju intimni odnos. Nije imao pojma šta radi.

- Odveo me je u hotel sa pet zvezdica u Valensiji dok sam bila na odmoru tamo.Počeo je da mi govori da je deo Mosada. Svaki put kada sam pokušala da saznam nešto više, bio je veoma sumnjiv. Rekao je da ne može da mi otkrije sve detalje. Onda je izvadio plastične lične karte, moglo bi se reći da su bile lažne. Imale su njegovu sliku na kojoj je pisalo Interpol. Izgledalo je užasno. Onda se uznemirio nakon što je rekao da je u bekstvu. Postao je jako gadan prema meni jer sam ga ispitivala. Rekao je svim mojim prijateljima da sam ukrala novac od njega. On je samo jedan veliki lažov koji poriče samog sebe. Ljudi moraju da budu upozoreni"- ispričala je Samanta detalje i vezi sa ovim prevarantom i dodala da joj je na kraju slao uvredljive poruke i pretnje.

(Kurir.rs/Žena.blic)

