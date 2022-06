SA UŠIMA OVE ŽIVOTINJE MOŽETE SE IGRATI LASTIŠA: DAMBO koza ulazi u GINISA! (FOTO, VIDEO)

Radosna koza stara samo 13 dana po imenu Simba rođena je sa ušima dugim čak 48 centimetara (oko 19 inča), a komšije ove preslatke kozice kažu da pomalo liči na poznatog slona iz crtanog "Dambo".

foto: Printskrin / Youtube

Na snimcima snimljenim u Karačiju vidi se kako se vlasnik koze, Muhamed Hasan Narejo, igra sa svojim ljubimcem i hrani je, kao bebu, mlekom iz flašice.

foto: Printskrin / Youtube

- Simbine uši dostigle su dužinu od šokantinh 48 centimetara, te je time postala svetska rekorderka!

foto: Printskrin / Youtube

- Prijavio sam se za Ginisovu knjigu rekorda, ali do sada me još nisu kontaktirali. Ali siguran sam da će me uskoro kontaktirati i zanm da ovaj rekord neće proći ne zapaženo - rekao je ponosni vlasnik nove rekorderke, pa dodao - Ona je jedinstvena!

foto: Printskrin / Youtube

Za razliku od pasa, trenutno nema dugouhih koza navedenih u Ginisovoj knjizi rekorda što bi Simbi moglo dati šansu da bude pionir među kozama sa najdužim ušima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:50 Aco Pejovič drugi dan na Tašmajdanu