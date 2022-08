DOBILI MILIONE NA LOTOU I TO IH JE UPROPASTILO! Kupovali kuće, lux automobile i sve pare spiskali! ON OSTAO ŠVORC ZA GODINU DANA

Zemunac ili Zemunka je postala bogatija, odnosno bogat za 3.300.000 miliona evra, kada su u 61. kolu igre na sreću "Loto" izvučeni baš ti posebni brojevi.

Nešto ranije, pre par dana u Americi, u državi Ilinois, izvučen je mega džekpot u vrednosti od 1,28 milijardi dolara, što je druga najveća suma u istoriji igre na sreću "Mega milioner". Poput srećkovića iz Zemuna, i njegov identitet još nije poznat, pošto se još čeka da se oglasi.

Međutim, dobijanje novca na lutriji, ne znači nužno da će taj novac, koliki god on bio, potrajati do kraja života. Naime, većina loto dobitnika, uspela je da svega par godina od dobitka, sav novac potroši i da završi na rubu siromaštva. Pored toga, kao posledica bahatog života, većini je i porodica vremenom postala disfunkcionalna, te su usledili brojni razvodi, pa i otuđenja od dece.

Kada se sve sabere, može se reći da je ovim ljudima novac doneo više nesreće nego sreće, o čemu najbolje svedoči lista od 20 loto dobitnika koji su potrošli sve do poslednje pare.

Trinaest najvećih loto gubitnika

Pre nego što su 2005. osvojili džekpot od 2,76 miliona dolara na lutriji, Lara i Rodžer Grifits iz Engleske navodno se nikada nisu svađali. Onda su dobili novac na igrama na sreću i kupili kuću od milion dolara, Porše, dok su ogroman deo novca potrošili na putovanja.

Prema pisanju britanske štampe, bez bogatstva su ostali 2010. godine. Kako kuća nije bila skroz osigurana, morali su da plaćaju popravke, kao i kiriju za sedam meseci koliko su bili podstanari. Na kraju im je stradao i brak, nakon što je Rodžer uhvaćen kako vara Laru sa drugom ženom, čime je stavljena tačka na njihov brak koji je trajao 14. godina.

Milioner koji je propao za godinu dana

Vilijam "Bud" Post osvojio je 16,2 miliona dolara na lutriji u Pensilvaniji 1988. godine, ali je za godinu dana imao dug od milion dolara.

"Voleo bih da se to nikada nije dogodilo. To je bila totalna noćna mora", rekao je on nakon svega u ispovesti za medije.

Naime, njegovo kolo nesreće je započelo tužbom bivše devojke koja je potraživala trećinu dobitka, nastavilo se kada je njegov rođeni brat uhapšen nakon što je navodno organizovao njegovo ubistvo, sa namerom da se okoristi u vidu nasledstva, da bi se sve završilo kada je Post upao u dugove, te uzeo pištolj i pucao iznad glave službenika u banci. Do kraja života, 2006. godine, živeo je od 450 dolara pomoći, kao i od bonova za hranu.

"Bio sam mnogo srećniji kada sam bio švorc“, rekao je on, prenosi The Vashington Post.

Izgubili tiket

Martin Tot (33) i njegova 24-godišnja supruga Kej, iz Velike Britanije, propustili su bogatstvo od 5 miliona dolara na lutriji nakon što su izgubili tiket.

Sedmonedeljna istraga kompanije Camelot Group, kompanije koja vodi nacionalnu lutriju Velike Britanije, uverila je zvaničnike da je njihova tvrdnja o dobitnom listiću legitimna. Ali pošto postoji vremensko ograničenje od 30 dana za prijavu izgubljenih tiketa, kompanija nije bila obavezna da plati, a džekpot je postao najveći nepotraženi iznos od početka lutrije 1994. godine.

"Misliti da ćete imati sav taj novac je zaista oslobađajuće. Oduzimanje ima suprotan efekat. To vam oduzima život i užasno opterećuje vaš brak. Bilo je to najokrutnije mučenje koje se može zamisliti.", rekla je ona za Dejli mejl.

Samohrana majka milionerka

Godine 2004. Šeron Tirabasi, samohrana majka koja je bila na socijalnoj pomoći, unovčila je ček od Ontario Lotteri and Gaming Corp na više od 10 miliona kanadskih dolara. Dobitak je potrošila na „veliku kuću, fensi automobile, dizajnersku odeću, raskošne zabave, egzotična putovanja, poklone porodici, pozajmice prijateljima“, a za manje od jedne decenije vratila se vožnji autobusa, radeći na pola radnog vremena, i života u iznajmljenoj kući.

"Sve te druge stvari su bile zabavne na početku, sada je kao da se vraćamo u život“, rekla je za Hamilton Spectator.

Srećom, Tirabasi je deo svojih neverovatnih prihoda dala u fond za svoje šestoro dece, koja će moći da traže novac kada napune 26 godina.

Dva puta dobila na lutriji - i sve potrošila

Uprkos svim zakonima verovatnoće igara na sreću, Evelin Adams je uspela da dva puta dobije na lutriji. Prvi put 1985. a drugi put 1986. godine. Prvi dobitak je iznosio 5, 4 milona dolara, ali je celu sumu prokockala u Atlantik Sitiju.

U intervjuu za Njujork tajms 1993, izjavila je kako joj je publicitet koji je dobila doveo do velikih zahteva za finansijsku pomoć.

"Bila sam poznata i nisam mogla nigde da idem a da me ne prepoznaju“, rekla je tada.

Izgubila milione zbog prekršene reči

Bivša konobaricaTondi Lin Dikerson dobila je na lutriji 10 miliona dolara, kada je od kolege dobila listić. Tom prilikom, oni su se dogovorili da ako iko od kolega, kojima je Edvard Stjuart podelio srećke, dobio dobitak, podeli sa ostalima. Međutim... Dikensonova je prekrišla usmeni dogovor, zbog čega je tužena od strane kolega s posla.

Dikerson je svoj dobitak položila u korporaciju i dodelila njenoj porodici 51% akcija, kvalifikovavši je za porez. Nakon agonije od 13 godina, njoj je naloženo da plati porez na poklon u visini od 1.119.347,90 dolara, izveštava Keli Filips Erb iz Forbsa.

Milione potrošio na prijatelje

Džerald Musvagon iz Kanade, osvojio je džekpot od 10 miliona dolara na igri Super 7. Međutim, slava koju je stekao preko noći, više mu je štetila nego koristila.

"Kupio je nekoliko novih vozila za sebe i prijatelje, kupio je kuću koja se pretvorila u poligon za žurke i često je slavio svoj novi način života uz velike količine droge i alkohola. U jednom danu kupio je osam televizora sa velikim ekranom za prijatelje.", piše poral "Glob end mejl".

Novac koji je uložio u posao sa sečenjem drva, takođe mu je propao, te je na kraju morao da prihvati da radi kao radnik na farmi kod prijatelja da bi preživeo. Godine, 2005. obesio se kod roditelja u garaži.

Pokušao da prevari kolege oko podele nagrade

Građevinski radnik Ameriko Lopes dobio je na lutriji u Nju Džersiju 38. 5 miliona dolara. Dogovor je bio da podeli nagradu sa kolegama. Međutim, kako to nije želeo, slučaj je dospeo do suda -gde je i izgubio.

Naime, u tužbi za prevaru, saradnici su tvrdili da su se svi borili za pobednički listić. Sem toga, kada je postao milioner, on je dao otkaz , a sve pod tvrdnjom kako mu je potrebno operacija stopala.

Između dobijanja nagrade i bežanja od podele novca sa kolegama sa kojima se udružio oko listića, Lopes je trošio ogromne svote novca za kupovionu kuće i luksuzan život.

Milionerka koja je otrovana

Ibi Ronkajoli iz Ontarija, osvojila je 5 miliona dolara 1991. godine, ali, nije želela da podeli sa svojim suprugom tajnu kako želi da ih potroši.

Kada je Džozef Ronkajoli, ginekolog, saznao da je Ibi dala 2 miliona dolara svog bogatstva detetu koje je tajno imala sa drugim muškarcem, on ju je otrovao lekovima protiv bolova.

Osuđen je zbog optužbi za ubistvo iz nehata i navodno je zamolio Ibinu porodicu da pomogne u naplati računa za njenu sahranu piše Blic.

Milioner sa 19 godina

Majkl Kerol imao je samo 19 godina kada je osvojio britanski džekpot od 9,7 miliona funti 2002. godine, prenosi Dejli mejl. Ali prema medijskim izveštajima iz tog vremena, navodna sklonost ka kreku, zabavama, prostitutkama i automobilima ga je vratila na početak za pet godina.

Na kraju, momak koji je radio kao đubretar, nadao se da će ponovo uspeti da dobije stari posao.

Propovednik koji je poklekao pred milionima

Bili Bob Harli, Pentekostalni propovednik 1997. godine osvojio je džekpot u Teksasu u visini od 31 milion dolara.

U početku je nastavio sa načinom života koji je vodio, ali je kasnije otputovao na Havaje i kupio ranč, šest drugih kuća i nove automobile. Donirao je 480 ćurki siromašnima, navodi Tajm. Ali kao i mnogi drugi koji dobiju na lutriji, on jednostavno nije mogao da kaže ne kada su ljudi tražili poklon. Takođe je upao u finansijske probleme sa kompanijom koja je dobitnicima na lutriji davala paušalne iznose u zamenu za njihove godišnje čekove, ali mu je to ostavila daleko manje od onoga što je osvojio.

Izvještaji medija iz tog vremena kažu da se na kraju razveo i počinio samoubistvo. Neposredno pre smrti, rekao je finansijskom savetniku da je „dobitak na lutriji najgora stvar koja mi se ikada dogodila“.

Milione potrošio na zavisnost

Godine 1989. Vili Hart iz Mičigena, osvojio je džekpot od 3,1 milion dolara na lutriji. Dve godine kasnije, Hurt se razveo, izgubio je starateljstvo nad decom i optužen je za pokušaj ubistva — a prema izveštajima medija, postao je zavisnik od kreka i kokaina.

Priče iz tog vremena kažu da mu je navika usisala čitavo bogatstvo.

Milionerka sa 16 godina

Keli Rodžers je imala samo 16 godina kada je osvojila 1,9 miliona funti na lutriji u Velikoj Britaniji 2003. godine, a bila je premlada da bi znala kako da upravlja svojim novcem ili kuda će je to odvesti, prenosi "Goker".

Nakon što se nakratko zaklela da će odgovorno upravljati svojim dobicima, Rodžers je brzo uspela da se obogati. Navodno je potrošila milione na odmore, odeću, automobile, implantate u grudima i (prema britanskom tabloidu The Sun) i više od 300.000 dolara na kokain. Takođe je navodno potrošila više od četvrt miliona dolara na bungalov i kuću za svoju majku.

Rodžersova je na kraju postala majka troje dece, a u zapisniku je rekla da ih uči da budu oprezni sa novcem.

"Drago mi je što će odrasti znajući vrednost novca. Bila sam premlada da bih dobila na lutriji. Skoro me je slomilo, ali na sreću, sada sam jača nego ikad.“, rekla je ona za "San".

