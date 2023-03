JEDAN BLIZANAC BIO VEGAN, DRUGI JEO MESO, REZULTATI SU ŠOKANTNI: Evo šta se desilo za SAMO 12 nedelja, jedna stvar je veoma ČUDNA

Veganska ishrana je sve popularnija i sve više ljudi prelazi na ovaj režim ishrane verujući da će biti zdraviji. Debate na tu temu, međutim, ne prestaju da se vode.Dok jedni tvrde kako je veganska ishrana ključ zdravlja i dobrog izgleda, drugi veruju da je to apsurdno, te da su namirnice životinjskog porekla neophodne zvog velikog izvora proteina koje sadrže.

Naime, jedno istraživanje braće blizanaca koji su se različito hranili pokazalo je veoma interesantne rezultate.

Braća blizanci, Hugo i Ros Turner odlučili su da reše ovu dilemu, te su sporoveli istraživanje na svojim telima. Naime, cilj im je bio da vide kako se njihovo telo menja primenjujući različite načine ishrane.

U ovom zanimljivom eksperimentu pomogli su im profesori sa Univerziteta King’s College u Londonu, koji su pratili njihovu težinu, holesterol, telesnu masnoću i mnogo drugih stvari.

Dvanaest nedelja Hugo (levo na fotografijama) jeo je samo vegansku hranu i pridržavao se veganske dijete, dok je njegov brat blizanac jeo svu hranu sa velikom količinom mesa, kako bi ustanovili razliku.

Budući da su jednojajčani blizanci, Hugo i Ros su bili idealni za istraživanje. Osim precizno propisane ishrane, imali su i treninge izdržljivosti pet do šest puta nedeljno, unoseći isti broj kalorija, dok su se namirnice razlikovale u sastavu. Rezultati su bili vidljivi već nakon 12 nedelja - nakon veganske dijete, Hugov holesterol se znatno smanjio, te je imao i više energije koja nije padala tokom dana jer mu nivo šećera u krvi nije toliko padao kao pre. Osim toga, njegov mentalni foksu bio je daleko bolji, međutim, postojale su i negativne strane. Iz njemu nepoznatog razloga, izgubio je libido, ali napominje se da se to može razlikovati od osobe do osobe.

Što se Rosa tiče, on je na početku istraživanja imao 79 kilograma i 13 posto masnoće, a dobio je 4 kilograma mišića i skoro 2 kilograma masnoće, što je povećalo njegovu masnoću na 15 odsto, pa je istraživanje završio sa težinom od 85 kilograma. Njegov holesterol ostao je isti tokom celog istraživanja.

Kako bi dobili što preciznije rezultate, blizanci su nastavili istraživanje. Oni žele da njihovo istraživanje traje bar šest meseci, pa sve do godine dana. Naučnici su takođe prikupili fekalne uzorke pre i nakon istraživanja i otkrili zanimljive stvari. Hugovi mikrobiomi bolje su štitili od hroničnih bolesti kao što su gojaznost i dijabetes tipa 2, što dokazuje da veganska ishrana pogoduje održavanju zdravog mikrobioma. Ali, i kod Rosa uočeni su učinci na mikroorganizme koji su se malo promenili.

