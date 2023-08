POGLEDAJTE KAKO IGRA MAMA O KOJOJ BRUJI SRBIJA: Sinjorina se vrti i uvija oko šipke sve u 16, ljudi u neverici trljaju oči! VIDEO

Mama Sinjorina je apsolutna zvezda TikToka koja zabavnim sadržajem beskrajno zabavlja korisnike ove mreže.

Snimak na kom uživa sa sinom na odmoru koji je došao iz Amerike ima preko 1.5 miliona pregleda i izazvao je mnogobrojne reakcije. Možda je na Tviteru naišla na burne rekacije i komentare, sa druge strane na TikToku je više nego voljena.

Njeno pravo ime je Danica Kilibarda Jevtić i ima troje dece, bavi se sportom i doktorirala je na Oksfordu.

Karijera i želja da otkrije nova poglavlja života nisu je omeli da se ostvari u najlepšoj ulozim majke, i to čak tri puta.

- Oduvek sam želela da imam troje dece i to mi se ostvarilo. Kada je u pitanju velika porodica, moram da kažem da je jako bitna discipolina, te sam ja tako, iako niko ne bi rekao, veoma stroga, pre svega prema sebi, ali i prema svojoj deci. Neki red mora da se zna, oni su trenirali i išli u školu uvek, čak i kada su bili malo prehlađeni. Onoliko koliko učite i ulažete u sebe, toliko više vredite, to sam pričala i svojoj deci - priča nam.

Svoje talente nikada nije zanemarivala, već je nastojala da svaki dovede do savršenstva. Kako ističe, u životu je najbitnije slušati sebe, jer je pre godinu i po dana ona poslušala sebe, učila da crta i slika, a potom organizovala i svoju prvu modnu reviju.

- Nisam ni znala da imam talenat za crtanje dok nisam počela da se bavim time, volela sam uvek modu i to se tako uklopilo. Shvatila sam da imam talenat, sela sam i počela da crtam... I eto, nakon godinu i po dana, u centru Beograda se desila moja prva modna revija i ponosna sam na to, da neko mlado biće nosi moju kreaciju - priča nam kroz osmeh.

Pored popularnosti na društvenim mrežama i svim lepotama koje je stvorila, Mama Senjorina se bavi i poljoprivredom, a otkrila je da čak zna da vozi i traktor.

- Sadim baštu na terasi, neke manje stvari. Volim da je organsko, koliko može biti, ali inače imam plac od dva hektara i tu gajim lešnike. Znam i traktor da vozim, a obožavam da kuvam i sadim začinsko bilje.

Pored svih interesovanja i obaveza usavršila je i ples sa šipkom.

"Ples sa šipkom je moja velika ljubav i pre svega jedan gimnsatičarski sport, nije to puko igranje, to je zahtevna tehnika i morate biti pripremljeni, jer vi kada se podižete, vi tada dižete celu svoju težinu, zašta je potrebna realna snaga. To su posebne tehnike i priprema, polako se ulazi u taj sport i vremenom se savladavaju elementi, kako na podu, tako i na visini. U početku, modrice su neizbežne, jer kožom se lepite za šipku, ali vremenom se koža navikne na taj pritisak i neprijatnosti nema. Svaki početak je težak, ali se u to ulazi postepeno i potrebne su godine da bi se došlo do vrhunskog nivoa".

Na društvenim mrežama je postala poznata uz sina, a danas svoju popularnost koristi na način da prenosi svoja životna iskustva.

- Društvene mreže su došle spontano i ja sam veoma spontana na mom profilu. Govorim ono što ja volim da radim. Recimo, prenosim poruku da volim da čitam, brojim stotine i stotine pročitanih knjiga, da volim da učim, da stičem nove veštine i znanja. Moja poruka je da je obrazovanje veoma bitno i da ono omogućava napredak i razvoj, kako pojedinca, tako i društva. Nisam neko ko voli da sudi i deli savete, tako da na mom profilu samo želim da prenesem moja iskustva i moje afinitete. Ako se neko pronadje u tome i smatra da su moji videi edukativni i motivišući, biću srećna zbog toga - zaključuje za Telegraf Mama Sinjorina.

