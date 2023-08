BIO JE NAJDEBLJI ČOVEK SVETA SA 609 KG: Srušili deo kuće da bi ga izneli, a onda je SMRŠAO 548 kg i danas ga niko ne bi prepoznao

Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije je 2013. bio ne samo najdeblji tinejdžer na svetu, već i drugi najdeblji čovek svih vremena, odmah posle Amerikaca Džona Braurea Minoča, koji se smatra najdebljim muškarcem u istoriji, a imao je neverovatnih 634 kilograma. Šari je imao tek nešto manje, tačno 609 kilograma, ali je ujedno bio tek tinejdžer - imao je 19 godina.

Te 2013. Kalid je već dve i po godine praktično bio zarobljen u svojoj kući - nije mogao da je napusti usled ogromne težine. Kada je kralj Saudijske Arabije Abdulah čuo za ovaj slučaj, naredio je da mladića dovedu u Rijad na bolničko lečenje.

Da bi Kalid uopšte mogao da bude izveden iz kuće, morao je da bude srušen deo iste, a izvlačili su ga uz pomoć specijalno napravljene dizalice. Snimak na kome ga iz kuće iznose na svojevrsnom viljuškaru pre 10 godina je postao viralan, a priča je tada zainteresovala ceo svet.

Po kraljevoj naredbi, a u ime "humanitarnog čina", kako je on to nazvao, oko 30 lekara je pomagalo tinejdžeru, trudeći se da ga nauče zdravoj ishrani i da ga naviknu da vežba. U međuvremenu, Kalid je podvrgnut i operaciji želuca, a kretao se u kolicima i redovno išao na fizikalne terapije kako bi ponovo učio da se normalno kreće, s obzirom na to da je godinama bio onesposobljen za tako nešto.

Mladić je nakon pomenutih procedura za šest meseci izgubio više od polovine svoje telesne težine, odnosno oko 320 kilograma. U narednim godinama on je izgubio i ostatak suvišnih kilograma, pa danas ima svega oko 68 kilograma.

Od 2018. Kalid živi normalnim životom, ima 68 kilograma i ponovo hoda

Mediji prenose da je Kalid poslednju operaciju imao 2018. godine, i to onu odstranjivanja viška kože. Danas ima 32 godine, a na internetu nema mnogo njegovih fotografija, ali na onim koje postoje vidi se da je to potpuno drugi, sitan i mršav, čovek!

