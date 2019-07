ŠTA SE DEŠAVA AKO NE KORISTITE KONAC? Stomatolozi kažu da njime OBAVEZNO čistite zube, a evo kakav je najbolji IZBOR!

Stomatolozi svojim pacijentima preporučuju korišćenje zubnog konca, i to svakodnevno, jer se tako znatno povećava higijena zuba, a time i bitno smanjuje rizik od pojave karijesa i drugih problema u usnoj šupljini.



Četkica za zube često ne uspe da dosegne u područje između zuba, pa se može desiti da između njih zaostane hrana, koja postaje leglo za razvoj mikroorganizama koji vremenom mogu uništiti gleđ i podstaći razvoj gingivitisa, odnosno upale zubnog mesa (desni), što može dovesti do slabljenja zuba, odnosno paradentoze.



Čišćenje uveče je obavezno



Osim što se na mestima gde je zaostala hrana i gde su se nastanile (i namnožile) bakterije može razviti karijes, one mogu dovesti i do propadanja korena zuba, što znači i do trajne štete, odnosno gubitka zuba. Zato je važno čistiti zube koncem dva do tri puta dnevno, odnosno svaki put nakon pranja, a ako to tokom dana propustimo zbog nedostatka vremena, zube obavezno koncem treba očistiti uveče, nakon njihovog pranja, a pre odlaska u krevet.



Kako se to radi



Za pravilno čišćenje izvucite oko 45 cm zubnog konca pa krajeve omotajte oko srednjeg prsta jedne i druge ruke. Potom palcem i kažiprstom svake ruke obuhvatite 2,5 centimetra konca i zategnite ga da biste ga mogli provući između zuba. Potom konac provucite između zuba i nežno pomerajte gore-dole, a onda ga zakrivite u oblik slova C, da biste mogli da obuhvatite jedan zub i pomerajte konac sve do linije zubnog mesa, pa to ponovite sa svim zubima. Ne zaboravite da očistite zube i s unutrašnje strane usta. Nakon toga ih isperite običnom vodom.

Ne upotrebljavajte običan konac



Za čišćenje zuba nipošto ne koristite običan konac, jer on može da oštetiti zub ili zubno meso, već koristite isključivo zubni koji je tome i namenjen. Konac među zubima i oko njih povlačite polako da snažnim pritiskanjem ne biste napravili neku štetu.



Ako dolazi do čestih krvarenja desni ili pucanja konca, javite se svom stomatologu, koji će proveriti ima li oštećenja na zubima ili desnima i da li ispravno koristite konac.

