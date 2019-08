MLADIMA STRADA KIČMA ZBOG NEDOVOLJNE FIZIČKE AKTIVNOSTI: Ovo je najbolji stil PLIVANJA koji olakšava bolove u LEĐIMA!

Nema osobe koja bar jednom u životu nije osetila bol u leđima. Tu odlično pomaže plivanje, ali i tu treba biti oprezan.



Zabrinjavjuće je to što se ovi bolovi sve više javljaju kod mladih, što je povezano sa sedelačkim načinom života, nedovoljnom fizičkom aktivnošću i viškom kilograma.



Trčanje kroz vodu



Plivanje aktivira mišiće celog tela, a pritom minimalno opterećuje zglobove.



Ako je osoba gojazna i želi da počne da se bavi sportom (da trči na tvrdoj podlozi), moguća je pojava bolova u tetivama i preopterećenje zglobova. S druge strane, ako se odlučite na aktivnosti u vodi, najbolje bi bilo početi s trčanjem u dubljoj vodi. Njena gustina stvara otpor kretanju tela i tako utiče na gubitak masnih naslaga i jačanje mišića.



Nije svaki stil dobar



Postoji više različitih stilova plivanja i nismo svi jednako vešti u njima. Najlakši i najčešći je prsni, kada plivač zadržava glavu iznad nivoa vode, praveći se ravnomerne pokrete ruku i pravi kretnje nogama poput žabe. Ali, kada leđa bole, treba znati kako se i on pravilno izvodi. Zato vam donosimo tri saveta kako pravilno plivati.

Nastojanjem da se i noge približe površini vode, kičma se jako isteže u donjem delu, što može da dovede do pojave bolova. Zato je za osobe s bolovima u tom delu leđa preporuka da izbegavaju ovaj stil plivanja, ali ako je to jedina tehnika kojom vladate, predlog je da se noge i donji deo tela spuste što dublje u vodu, tako da telo bude postavljeno skoro vertikalno u odnosu na površinu vode, a rad ruku neka održava telo na površini. Nogama plivač može praviti žablje pokrete ili one kao da vozi bicikl.



Slobodni stil plivanja (tehnika kraul) takođe opterećuje donji deo leda, a kod osoba s bolnim vratnim delom kičme česte rotacije u stranu prilikom uzimanja vazduha takođe mogu da izazovu bolove. Leđni stil plivanja najmanje opterećuje kičmu, iako i tada valja biti veoma oprezan jer prilikom rotacija trupa kod zaveslaja rukama može doći do preopterećenja kičme, naročito ako već postoje rotacijske deformacije.

Ako vas leđa ne bole stalno, već povremeno, leđno plivanje će koristiti, ali ako su tegobe stalne ili je kičma operisana, preporučuje se plivanje s vertikalnim položajem tela. Za ceo lokomotorni sistem (zglobove, kosti i mišiće) od koristi će biti brza šetnja ili trčanje u vodi.

