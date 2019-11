ISTINE I ZABLUDE O BELJENJU ZUBA: Doktorka otkrila da li pomaže KOKOSOVO ULJE, ali i ko NE SME da ih beli!

Mnogi sanjaju o blistavo belim zubima, pa na različite načine pokušavaju da postignu željeni efekat. Stomatolog dr Nataša Blažić otkrila je pre svega da takozvani "holivudski osmeh" koji mnogi priželjkuju, nije moguće dobiti samo beljenjem zuba.

Postoje mnoge zablude koje se vezuju za beljenje zuba, a neke od njih su:

1. Svako profesionalno beljenje zuba će oštetiti gleđ i desni

- Najbolje je da sve to bude pod kontrolom stomatologa, stručnog lica i uz adekvatne preparate. Tada neće doći do oštećenja gleđi jer će se na pravi način i sama tehnika izvesti, a koristiće se i pravi preparati određeno vreme - rekla je dr Nataša Blažić u emisiji "Ordinacija".

Mnogi primenjuju takozvano "kućno beljenje zuba" koje podrazumeva korišćenje određenog gela koji preporuči stomatolog.

- Bez obzira da li je gel za kućno beljenje ili ordinaciju, u pitanju je jedinjenje vodonik-peroksida. Ako se radi o kućnom beljenju, u pitanju su mnogo manje koncentracije, a u zavisnosti od toga šta mi želimo i od koje početne boje polazimo, koriste se određene koncentracije. Stomatolog određuje koji će vam gel dati i koliko će to beljenje trajati, a sve zavisi i od toga zašto to pacijent radi, da li su u pitanju neka oboljenja, gde su takozvani tetraciklijski zubi. Za takvo beljenje je nekad potrebno i do tri meseca, ali to sve mora biti pod kontrolom stomatologa - kaže doktorka i dodaje da kućno beljenje u proseku traje dve nedelje.

foto: Printscreen, RTS Ordinacija

Prilikom kućnog beljenja, gel se nanosi na profidnu foliju koja se nosi tokom noći. Kako je folija napravljena na osnovu zuba osobe koja je nosi, nekada se dešava da ujutru postoji bol, kao i da zubi reaguju na hladno i toplo, zbog čega mnogi ne veruju u ovu metodu.

- To nije opasno jer je u pitanju reakcija na gel, koji izaziva reakciju na samim zubima. To nije oštećenje zuba. Postoje različite koncentracije tih gelova koji se koriste kod kuće, od 10%, 16% i 22%, to zavisi od proizvođača. Raznim istraživanjima je pokazano da manjim koncentracijama, s obzirom da je moguće duži vremenski period beliti zube, samim tim ti pigmenti koji predstavljaju boju se mogu razložiti na što manji broj molekula, pa se postižu bolji efekti, a manja osetljivost zuba - kaže dr Blažić.

2. Od svih metoda beljenja zuba, najefikasnije je lasersko izbeljivanje

Mnogi misle da se laserskim izbeljivanjem brže postiže željeni efekat, nego onim koje se radi kod kuće, ali je u pitanju zabluda.

- Osnovna razlika je način aktivacije. Laser ima određene zrake kojima aktivira gel. Mnogo je veća koncentracija i samim tim se za kratko vreme "napadne" zub, pa se naglo ti pigmenti razlože na manje. Samim tim, kad vi nešto naglo uradite i kad ne postoji period adaptacije samog zuba na postojeće stanje, taj efekat će da traje mnogo kraće. Neki put je taj efekat mnogo kraći nego kada je u pitanju beljenje kod kuće - objašnjava dr Blažić.

3. Paste za svakodnevno pranje zuba na kojima piše da su za beljenje mogu izbeleti zube za dve-tri nijanse

- Takve paste utiču na to da vi lakše uklanjate pigmentaciju i sve ostalo što se nalazi na samoj površini zuba. Pasta za zube je u stvari pomoćno sredstvo za održavanje čistih zuba. Činjenica je da će one bolje ispolirati zube, nego jedna obična pasta, ali ih neće izbeleti - kaže dr Blažić.

4. Kada se zubi peru kokosovim uljem i sodom bikarbonom, oni postaju belji

- Soda bikarbona se nalazi i u običnoj pasti za zube, u određenoj koncentraciji. Što se tiče kokosovog ulja, ne postoji nikakav efekat. kao i svako ulje, lepo podmaže površinu, pa se samimim tim naslage ne lepe baš tako, ali apsolutno ne utiče na boju zuba - kaže doktorka i dodaje da ne treba primeniti sve na šta se naiđe na internetu.

5. Kada je samo jedan zub znatno tamniji od ostalih, tom zubu se boja ne može vratiti beljenjem, već se mora staviti krunica ili faseta.

Dešava se da zub usled jakog udarca ili vađenja živca, potamni u odnosu na ostale zube, a doktorka objašnjava zbog čega je to tako, kao i koji je najbolji način da se takav zub izbeli.

- Postavlja se izbeljivač u samu unutrašnjost zuba. Sa unutrašnje strane se probuši rupica, stavi se određena količina tog izbeljivača i on mora biti tu od 5 do 7 dana. Možemo postići boju kao što su svi ostali zubi, nisu potrebne ni krunice, ni fasete. to je metod kojim uspevamo da sačuvamo zdravlje zuba.

foto: Printscreen, RTS Ordinacija

Istine vezane za beljenje zuba

1. Pre procesa beljenja, svi zubi moraju biti popravljeni i zdravi.

2. Izbeljivanjem zubi se mogu posvetleti do prirodne nijanse zuba

3. Deca pre 16 godina ne bi trebalo da izbeljuju zube.

4. Osobe koje imaju paradontopatiju ne mogu se podvrgnuti izbeljivanju zuba.

foto: Printscreen, RTS Ordinacija

