OTIŠLA NA 2 PREGLEDA I OTKRILA DA IMA LAJMSKU BOLEST I RAK KOŽE! Sanela Prašović upozorila sve da idu kod LEKARA!

Sanela Prašović Gadžo, novinarka i zastupnica u federalnom parlamentu BiH, objavila je status na svom Fejsbuk profilu i progovorila o svom teškom zdravstvenom stanju.

"Čitam juče post dragog kolege Saše Magazinovića u kojem otkriva da je upravo operisan zbog raka kože. Dok čitam iskreno se divim njegovoj hrabrosti da se pred javnošću otkrije toliko. Učinio je to da bi upozorio na tu strašnu bolest i važnost prevencije.

Do jutros sam razmišljala da li sam sebična ili kukavica zbog toga što ćutim u javnosti o svojim zdravstvenim problemima? I da li bi nekome pomoglo da progovorim?

Da nije bilo Saše i njegove otvorenosti priznajem da nikada ne bih pisala ovaj post. Ali prosto sam jutros shvatila da je važno biti hrabar i progovoriti jer na taj način možemo nekome pomoći. Pa makar samo jednom čoveku pomogli to je bitno i veliko.

Dakle, dragi moji dok ste me vi gledali ovu celu 2019. godinu sređenu, glasnu, prisutnu na svakoj sednici u Parlamentu, na svakom sastanku… Dok sam objavljivala "srećne" fotografije, ja sam prolazila kroz najteži deo mog života.

Početkom ove godine počela su da me bole leđa. Događalo se to nakon sto bih sedela sat vremena. Kada bih krenula ustati bol je neizdrživ. Jedva bih potom koračala.

Onda mi je u martu odjednom otekao zglob na kažiprstu desne ruke. Izvadila sam laboratorijske nalaze jer je doktor sumnjao na neku upalu, ali nalazi su bili potpuno uredni.

Kratko iza toga počela je da mi trni i boli desna ruka. Potom je bol zaokupio desno rame. Nisam mogla obući jaknu ili sako. Onda me zabolelo i levo rame. I tako sam stigla do jula mjeseca. Svaki dan sam pila voltarene i brufene. Ali moje stanje se iz dana u dan pogoršavalo. Na koncu, jedno jutro su me jako zaboleli kukovi i nisam mogla na noge da stanem.

Pozvala sam doktora. Odmah je tražio da izvadim sve nalaze sa prvobitnom sumnjom u reumu. No, ti nalazi su svi bili ok. Potom me upitao – da li te krpelj ujeo? Odgovorila sam da nije. No, on je zatražio da odmah uradim nalaz za boreliju da vidi da zapravo nisam obolela od Lajmske bolesti.

I, nalaz je potvrdio boreliju odnosno ujed krpelja. Dobila sam dijagnozu konačno ali i terapiju antibioticima. Pila sam ih 2 i po meseca plus tablete protiv bolova. No, još uvek me bole ruke i leđa. I kažu da će me boleti još najmanje pola godine.

Ali, tu nije kraj. Sasvim slučajno sam otišla do Klinike Karabeg kod moje prijateljice doktorke Amele Karabeg. Tokom razgovora sam joj usput spomenula da imam na leđima nesto poput lišaja i čudnog bena. Ona je rekla da skinem košulju da bi pogledala o čemu se radi.

Čim je ugledala tu promjenu na koži Amela mi je fino i direktno rekla da će ona to odmah hirurški skinuti jer ne izgleda dobro. Pristala sam i već u narednih pet minuta ležala sam na operacijskom stolu.

Doktorka Amela Karabeg je tu promenu na koži "izrezala" široko i duboko i onda mi rekla da će poslati na patohistologiju. Ti dani dok smo čekali nalaz za mene su bili strašni.

I onda je jedno jutro zazvonio moj mobilni. Bio je to poziv od Amele. Upitala me šta radim i gde sam. Rekla sam da sam u kući i da sam sama. Ona je onda polako saopštila da će mi poslati nalaz i da je reč o raku kože. Ta njena rečenica mi je odzvanjala u ušima. Ništa poslije nje nisam čula.

Kada mi je stigao nalaz ja sam pročitala samo reč kancer. Plakala sam satima. Rekla sam porodici i najbližim prijateljima. Ovaj oktobar me oborio s nogu.

Ipak, na moju veliku sreću bio je to "najbolji" kancer koji sam mogla dobiti. I takođe na moju sreću Amela je reagovala stručno i odmah ga uklonila potpuno. Uradila sam dodatne pretrage potom i one su pokazale da se nije proširio.

Istovremeno sam prisustvovala svim sednicama i smejala se i davala intervjue. Dugo sam razmišljala o tome šta bi se dogodilo da moja Amela nije taj "lišaj" koji sam na leđima imala godinu prepoznala na pravi način? Jednako tako sam razmišljala šta bi se dogodilo da moj doktor Emir Talirević nije otkrio da imam Lajmsku bolest? Uopšte nisam znala da me krpelj ujeo!

O raku kože ne želim više da razmišljam. A ovo oko borelije znam da bih ostala nepokretna da nisam dobila pravu dijagnozu.

Ova 2019. je najteža godina u mom životu. Još uvek svaki dan pijem tablete protiv bolova. Radila sam i 2 puta MRI zbog leđa i verovatno ću na kraju operisati taj problem. No, nikada nisam prestala da volim život.

Dragi moji, molim vas, ako boravite u prirodi, temeljno se pregledajte da se neki mali krpelj nije negde zakačio. Decu posebno pregledajte. Lajmska bolest je strašna.

Jednako tako, molim vas, sve mladeže i ono što izgleda kao lišaj a nije ga bilo pre, uočite na svom telu na vreme. I trčite doktoru. Ne čekajte ni minut. Rak kože je … znate sve o tome.

Na kraju želim samo još kazati- Saša hvala ti što si svojim iskrenim postupkom i mene ohrabrio da kažem – da i ja sam prošli mesec upoznala svoj rak kože.

I da kažem – ujed krpelja nije bezazlen. I nije dovoljno samo ga ukloniti sa tela. Lajmska bolest je dugotrajna i bolna. Pazite na sebe. I budite jaki. Volim vas", poručila je Sanela.

