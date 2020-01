MIRKA JOŠ U DETINJSTVU NAUČILA RECEPT ZA SAVRŠEN IZGLED: Glumica otkrila kako se hrani, ali i NAJVAŽNIJE PRAVILO!

Mirka Vasiljević otkrila je šta je još u detinjstvu naučila, što se tiče ishrane, pa to i sada primenjuje.

Glumica, koja sa porodicom sada živi u Nikoziji kaže da je potrebno biti umeren u svemu. Ona ističe da nije gurman, ali da ponekad prekrši pravilo i pojede i ono šte ne bi trebalo.

foto: Printscreen, Premijera

"To se uglavnom dešava u vreme novogodišnjih praznika i slava, ali se trudim da ne pojedem celu porciju", kaže Mirka Vasiljević, koja je nedavno boravila u Srbiji gde je imala zakazane predstave.

"Moje pravilo je: "Doručak pojedi sam, ručak podeli sa nekim, a večeru preskoči". Tada se osećam najbolje i imam neverovatnu energiju. Doručak treba da bude jači jer ga trošimo tokom dana, pa možemo da pojedemo jaja, salame ili sendvič, čak i slatki doručak. Ako jedem testo, onda je to integralno. Za ručak je uglavnom meso sa salatom, graškom ili krompirom. Počastim se i kriškom sira ili drugim mlečnim proizvodom. Moje telo je tako naviklo. Večera je uvek laganija, recimo, bareno povrće i balzamiko sos ili sendvič sa semenkama, pilećim prsima, seckanim krastavcem ili šargarepom", rekla je Mirka i dodala da je veoma je važno da se između obroka ništa ne gricka.

"Kada sam željna slatkiša, pojedem žitarice sa medom. Ponekad “preskočim” doručak jer mi je jutro veoma turbulentno. Dok odvezem decu u školu i vrtić i završim druge obaveze, prođe vreme za jutranji obrok", ističe Mirka koja kaže da nema vremena za bavljenje sportom.

foto: Printscreen/YT

Ona je otkrila i kako uči svoju decu da vode računa o ishrani.

"Celokupan jelovnik se zasniva na ishrani koja se spremala u mojoj porodici. Jedno od pravila je da svakog dana mora biti kuvani ručak. Spremam sve ono na čemu sam odrasla - pasulj, punjenu papriku, gulaš, musaku, pečenu piletinu, riba pečenu ili na roštilju sa povrćem. Pravim i špagete ili rižoto, što moja baka nije spremala. Kada me baka pita kako pravim špagete, kažem joj da je to jednostavnije nego spremiti sarme. Učili su me i da ishrana treba da bude bazirana na namirnicama sa našeg podneblja", rekla je Mirka i dodala:

"Kao što su me u detinjstvu lečile mama, tetka ili baka, najpre prirodnom medicinom, a tek onda lekovima. Još kao maloj su ukućani umeli da, kad me zaboli grlo, odmah prepeku šećer sa mlekom, a noću su mi oko vrata stavljali obloge od komovice. Temperaturu smo najpre skidali tuširanjem, zatim narendamo krompir i stavljamo ga u čarape, pojačamo unos belog luka... Kad ne pomaže narodna medicina, prelazimo na lekove."

foto: Sonja Spasić

