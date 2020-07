OVO SU SVI SIMPTOMI KAD VAS NAPADNE KORONAVIRUS: A evo koliko dana prođe od pojave prvih simptoma od trenutka zaraze

Na osnovu dosadašnjih saznanja, period inkubacije tačnije vreme od zaraze do pojave prvih simptoma može da bude između dva do 14 dana, ali praksa je pokazala da se znakovi bolesti u većini slučajeva pojavljuju u roku od pet do sedam.

U tom periodu zaražena osoba postaje i izrazito zarazna i prenosi korona virus na druge osobe. Lista simptoma je jako šarolika i kreće se od vrlo blagih (oko 40 od sto pacijenata ne primećuje simptome bolesti) do teško obolelih sa smrtnim ishodima, posebno kod rizičnih grupa i osoba starijih od 60 godina, a izrazito veliki rizik je kod osoba starijih od 80 godina.

Među simptomima koje se najčešće sreću su glavobolja, povišena temperatura, poremećaj disanja, suvoća grla, kašalj, opšta slabost, malaksalost i umor, gubitak mirisa i ukusa, bolovi u mišićima, kostima i zglobovima, mučnina, dijareja.

foto: Zorana Jevtić

Gubitak mirisa i ukusa uglavnom se javlja u blagim ili umerenim slučajevima, često se pojavljuje kao jedan od prvih simptoma na početku bolesti.

Neki oboleli imaju i promene ponašanja, povećava se anksioznost, osećaj neizvesnosti, razni neurološki ispadi, delirijum i halucinacije, koji povećavaju rizik za depresiju i posttraumatski stresni sindrom, što je povezano s prekomernom potrošnjom lekova za smirenje.

Danas je sve više mladih ljudi u dvadesetima i tridesetima obolelo od kovida-19. Mlađi ljudi često su bez ikakvih simptoma ili su blagi pa ih i ne primete, a kada imaju simptome, često se žale na mučninu, glavobolje, bol u stomaku, dijareje, migrene, gubitak ukusa i mirisa.

foto: Zorana Jevtić

kurir.rs/blicžena

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir