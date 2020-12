MALA JE VEROVATNOĆA DA SE ZARAZITE KORONOM PREKO POVRŠINA? Mikrobiolog izneo svoju teoriju, a postoji jedna OPASNA STVAR

Malo je verovatno da će se osoba zaraziti korona virusom ako dođe u dodir sa površinom na koju su prethodno pale čestice virusa.

To je zaključak studije Emanuela Goldmana, mikrobiologa sa Univerziteta Rutgers u SAD, koja je objavljena u časopisu "The Lancet".

foto: Shutterstock

On je naveo da su u bolnicama testirane površine u blizini pacijenata koji su oboleli od korona virusa i da na njima nije pronađena zarazna varijanta virusa, već RNK, za koju kaže da je "leš" virusa. "Kada se nađe u okolini, virus je jako slab i vrlo brze odumre", naveo je Goldman, prenosi portal NPR. Naučnici su na početku pandemije korona virusa govorili da je zaraza preko kontaminiranih površina problem, a neke studije tvrdile su da korona virus na površinama može da preživi nekoliko dana.

foto: Profimedia

Smatralo se da je do prenosa virusa dolazilo kada bi zaražena osoba kihnula ili kašljala u blizini neke površine i da bi se osoba zarazila tako što bi dotakla tu površinu i virus rukama prenela na svoje oči, nos ili usta. Savetovano je da se dezinfikuju sve frekventnije površine, da se brišu namirnice koje se kupe i da se nose rukavice. Međutim, pojedini naučnici sada tvrde da je to bilo preterivanje i da svi dokazi upućuju na to da je udisanje čestica virusa dominantan način zaražavanja. Specijalista za infekcije disajnih puteva dr Kevin Finli sa Nacionalnog instituta za zdravlje SAD kaže da nema naučnih podataka koji bi opravdali dezinfikovanje kvaka na vratima i paketa.

Dafni Farmer, hemičarka atmosfere sa Univerziteta Kolorado kaže da prskanje prostora dezinfekcionim sredstvima potencijalno može biti opasno jer može dovesti do stvaranja otrovnih čestica koje se potom udišu, što može da prouzrokuje oksidativni stres.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Tanjug

Kurir