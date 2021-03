OVO JE NAJOPASNIJA NAMIRNICA KOJA SME SMAO 4 MESECA DA BUDE ZAMRZNUTA: Nutricionista otkriva kako se pravo čuva hrana u ZAMRZIVAČU

Zamrzavanje hrane jedan je od najraširenijih načina čuvanja namirnica. Međutim, mnogi ne znaju koliko dugo, na primer meso, sme da bude u zamrzivaču, napominje nutricionistkinja dr Veroslava Stanković.

Živinsko meso sme do godinu dana da se čuva u zamrzivaču, a ukoliko je rasparčano, do devet meseci. Jagnjetina devet meseci, dok svinjetina i junetina, šest do devet meseci. Već u devetom mesecu bi trebalo da se izbaci iz zamrzivača, navodi doktorka.

„Svako meso i svaka obrada mesa dovodi do gubitka nutritivnog kvaliteta. Međutim, zavisno od načina na koji zamrzavamo i higijenske pripreme pre toga, može doći i do pojave crevnih bolesti, tzv. alimentarnih infekcija, ukoliko posle toga ne bude dobro termički obrađeno“, ističe gošća Jutarnjeg programa.

Prvo i osnovno jeste gubitak kvaliteta i gubitak organoleptičkih svojstava hrane, odnosno gubitak ukusa samog mesa. Zbog zamrzavanja dolazi do promena na nivou proteina i dolazi do razgradnje vitamina. Minerali koji su nam neophodni ostaju u mesu, ali svi ostali nutritivni sastojci gube svoje vrednosti.

„Najopasnije je mleveno meso zato što se prilikom mlevenja meso uzima u ruke, a nikada nismo sigurni koliko su te ruke našeg mesara čiste, ali i koliko su naše ruke čiste. Tako da ono može u frižideru da bude maksimalno dva dana, jer već gubi kvalitet i dobija onu braonkastu skramicu na sebi. U zamrzivaču sme da bude maksimalno do četiri meseca“, naglašava dr Stanković.

Riba u zamrzivaču

Sveža riba u frižideru sme da se čuva maksimalno dva dana. U zamrzivaču, pak, duže može da se čuva posnija riba i tanji fileti, maksimalno do šest meseci. Međutim, masna riba sme samo tri meseca.

Posna riba sadrži više vode i prilikom zamrzavanja se uništavaju i bakterije. Masnoća se ne zamrzava, ona nastavlja da pliva na površini, tako da u delovima oko masnih naslaga mogu da prežive bakterije, a ujedno ostaju i štetne mineralne materije i toksini.

Voće i povrće

Voće i povrće može duže da boravi u zamrzivaču, ali zavisno i od toga kako ga pripremimo. Voće se uglavnom zamrzava sirovo i može od osam do 12 meseci da bude u zamrzivaču.

„Voće ne gubi mnogo nutritivnih svojstava, jer u principu u voću i povrću imamo mineralne materije koje se ne gube i imamo hidrosolubilne vitamine i ne dolazi do njihove razgradnje. Gube se, ali u manjem procentu nego prilikom termičke obrade“, dodaje doktorka.

Povrće može do 12 meseci da se čuva u zamrzivaču i u sirovom i u blanširanom stanju.

Ima li kisela zimnica rok trajanja?

Najbolji način da znamo koliko neka zimnica može da traje dovoljno je da pogledamo dekleracije na takvim proizvodima u prodavnicama, a to je uglavnom do godinu dana.

Osim toga, trajnost proizvoda zavisi i od mesta gde čuvamo zimnicu. Ukoliko su podrum ili ostava topliji, tu ne bi trebalo duže od godinu dana čuvati turšiju i ostalu zimnicu.

Ukoliko čuvamo u podrumima sa nižom temperaturom ili u frižiderima do četiri stepena Celzijusa, može da stoji do godinu i po do dve, maksimalno.

Konzervansi

Razni konzervansi, esencije i drugi aditivi koji se dodaju u zimnicu, po rečima doktorke Veroslave Stanković, ne utiču mnogo na nutritivni sastav namirnica. Oni dovode do fermentacije, održavaju svežinu i sprečavaju razvoj bakterija, tako da održavaju proizvode u dužem vremenskom periodu.

„Ključ je u spoljašnjoj temperaturi na kojoj se namirnice razgrađuju i postaju mekše, čime gube i organoleptička svojstva, ali mogu da dovedu i do kontaminacije jer je to veća količina vode i sredina u kojoj bakterije lako uspevaju“, navodi nutricionistkinja dr Veroslava Stanković.

